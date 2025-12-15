El Club de Lectura Viva y Libros como el Viento cierran 2025 con cifras récord en Badajoz

Badajoz ha despedido el año cultural con un balance más que positivo. El pasado viernes se celebró la cuarta y última sesión del Club de Lectura Viva (CLV) y del programa Libros como el Viento, dos iniciativas impulsadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz en colaboración con la Escuela de Narrativas Mirada y Voz, que han registrado cifras históricas de participación a lo largo de 2025.

El Club de Lectura Viva, que ha alcanzado ya su novena edición, ha reunido a cerca de 500 asistentes en sus cuatro encuentros celebrados desde el pasado mes de septiembre. La inauguración corrió a cargo de la escritora María Dueñas, a la que siguieron encuentros muy concurridos como el protagonizado por Carolina Yuste en el parque de Castelar. Las sesiones con Clara Morales y Jonathan Arribas completaron el programa en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, manteniendo la apuesta por el uso de espacios públicos y municipales y la colaboración con librerías locales, esencia original del proyecto.

Por su parte, Libros como el Viento ha celebrado su séptima edición llevando la narración oral y la ilustración infantil a la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz. Más de 180 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 3 y los 11 años, participaron en los cuatro encuentros organizados en las bibliotecas de San Fernando, San Roque, Pardaleras y Santa Ana, todas ellas con aforo completo.

Libros Como El Viento 2025. / CEDIDA

Autores y narradores de reconocido prestigio como Rosa Ureña, Leticia Ruifernández, Juan Carlos Martín y Aldo Méndez fueron los encargados de acercar la literatura y la ilustración a los más pequeños, reforzando el carácter educativo y cultural del programa.

Desde el ayuntamiento destacan que el éxito de ambas iniciativas confirma a Badajoz como un referente nacional en la promoción de la lectura y la cultura, tanto en el ámbito adulto como infantil, y refuerza la apuesta municipal por programas culturales abiertos, participativos y de calidad.