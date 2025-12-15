El contrato para trasladar el centro de salud de Los Pinos ya se encuentra en licitación por 2 millones de euros

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público el proyecto de las obras de adaptación del Palacio de Congresos de Badajoz para la ubicación provisional del Centro de Salud Los Pinos. Tras recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno el pasado 2 de diciembre, el SES ha licitado las obras cuyo presupuesto base es de 1.999.864,80 euros y el plazo previsto de ejecución de la obra es de 5 meses.

Esta licitación llega 11 meses más tarde de que se anunciara esta decisión del Ejecutivo autonómico y, en concreto, de la consejería de Salud y Servicios Sociales. Se da un paso más para que la ubicación provisional del centro de salud de Los Pinos hasta que su localización definitiva, en el Hospital Provincial, esté lista y apta para su funcionamiento. Se toma esta decisión por el mal estado del centro de salud actual cuyo edificio cuenta con "fisuras y grietas de ahí que sea necesaria una respuesta urgente para garantizar la seguridad de los vecinos", señaló la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, tras el Consejo de Gobierno hace 13 días.

Las nuevas infraestructuras

Las nuevas dependencias dedicadas al ámbito sanitario se ubicarán en las salas polivalentes de la planta baja del edificio perimetral, el anillo exterior que se adosa al baluarte. Asimismo, los recorridos y accesos dentro del recinto se encontrarán independientes del resto de usos que ya dispone el palacio de congresos.

El proyecto se materializará con mamparas desmontables, de tal forma que todas las actuaciones sean reversibles para dejar el espacio con las mismas prestaciones previas a la intervención. Se dispondrán las consultas de forma radial, para poder tener iluminación natural, quedando los espacios de circulación y las áreas de espera en el espacio entre estas dependencias y el muro de hormigón que delimita el centro.

Recreación de cómo quedará las dependencias del centro de salud de Los Pinos en el palacio de congresos de Badajoz. / La Crónica

El centro de salud dispondrá de un área de Atención Continuada, con acceso directo, de tal forma que esta zona pueda funcionar de forma independiente al resto del edificio. Esta entrada se ubicará por la entrada derecha del palacio de congresos, una zona que no suele utilizarse de manera diaria.

Inicio de obras "en el segundo trimestre 2026"

La intención de la Junta es dar servicio a las 19.500 personas que están adscritas al centro de salud de la Zona Centro de Badajoz, según indicó Manzano, "está en juego que puedan recibir esa asistencia sanitaria en el modo en el que es debida y se merecen". La decisión del traslado a este edificio municipal y que se encuentra cedido a la Junta de Extremadura llegó en enero de este año tras analizar varias ubicaciones en el Casco Antiguo y zonas adyacentes. El SES marcó esa línea roja para evitar que los miles de usuarios de este centro tuvieran que desplazarse a la periferia, ya que un gran número de ellos es de edad avanzada.

Plano del proyecto para la ubicación temporal del centro de salud Los Pinos en el palacio de congresos de Badajoz. / La Crónica

Las intervenciones tienen un plazo de cinco meses y desde la Junta quieren que se acometan "lo antes posible". Pese a ello, teniendo en cuenta los plazos para la adjudicación de obras no llegaría hasta abril y desde entonces habría que esperar otro tiempo para que se pudieran comenzar las intervenciones. Según detalla el Ejecutivo autonómico, "las obras pudieran comenzar en el segundo trimestre de 2026" y permanecerá en este espacio hasta 2029.