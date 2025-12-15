Detenido por robar 9 kilos de cable de cobre en edificios en obras de Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente robar 9 kilos de cable de cobre de edificios en construcción de la avenida de Elvas. Los supuestos hechos sucedieron el pasado 7 de diciembre, cuando, tras recibir un aviso, los agentes localizaron al sospechoso en una caseta de obra de la calle Matilde Tagle, donde también encontraron una mochila con el cable de cobre y numerosas herramientas. El candado estaba forzado, como el de otra instalación similar próxima.

Tras pasar por los calabozos, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4. Según el parte policial, el hombre reconoció los hechos de forma «espontánea» durante el arresto, sin embargo, en la comisaría y el juzgado se acogió a su derecho a no declarar.

Su abogada, Aurelia Martín del viejo, asegura que su defendido estaba durmiendo en la caseta, pero que la mochila con el cable de cobre robado no era de su propiedad.

Pese a que en este tipo de casos, se decreta el ingreso en prisión provisional de los detenidos, en este el juez lo ha dejado en libertad con cargos - con la obligación de personarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes- mientras se aclara su presunta vinculación con estos hechos, según explica su letrada. Las penas para este tipo de delitos pueden alcanzar los 3 años de prisión.

"Es importante esta decisión porque en otras causas similares se está dictando el ingreso en prisión y, pese a haberse pedido la libertad, los investigados siguen presos durante meses", valora Aurelia Martín.

El juzgado, además, ha denegado la extracción del ADN al investigado solicitada por la Policía Nacional al considerar que no está justificada, no es proporcionada ni idónea en este momento de la investigación.