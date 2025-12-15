La escritora Fátima Martínez invita a Badajoz a conocer su voz interior

La escritora cordobesa Fátima Martínez presentará este martes en la Biblioteca Pública de Badajoz su obra ‘Mi voz interior’. En ella combina poesía, reflexiones y dibujos para dar forma a una experiencia vital marcada por la fibromialgia.

A través de un lenguaje íntimo y sincero, Fátima Martínez ofrece un relato profundo sobre los cambios físicos y emocionales que esta enfermedad provoca en el día a día, así como el proceso de aceptación y búsqueda de paz interior.

Las ilustraciones, realizadas por la propia autora, actúan como un eco visual de sus textos, reforzando la carga emocional de la obra y ofreciendo una experiencia de lectura completa.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.