Encuentro literario
La escritora Fátima Martínez invita a Badajoz a conocer su voz interior
La autora presentará su último libro este martes a partir de las 18.30 horas en la Biblioteca Pública del Estado
La escritora cordobesa Fátima Martínez presentará este martes en la Biblioteca Pública de Badajoz su obra ‘Mi voz interior’. En ella combina poesía, reflexiones y dibujos para dar forma a una experiencia vital marcada por la fibromialgia.
A través de un lenguaje íntimo y sincero, Fátima Martínez ofrece un relato profundo sobre los cambios físicos y emocionales que esta enfermedad provoca en el día a día, así como el proceso de aceptación y búsqueda de paz interior.
Las ilustraciones, realizadas por la propia autora, actúan como un eco visual de sus textos, reforzando la carga emocional de la obra y ofreciendo una experiencia de lectura completa.
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
