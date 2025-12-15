José Luis Quintana: "No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén"

José Luis Quintana, el delegado del Gobierno en Extremadura, ha destacado la importancia del trabajo conjunto por parte de las instituciones fomentando su cooperación en el ámbito de la violencia de género durante la jornada sobre violencia vicaria celebrada en Badajoz. En este sentido, ha señalado que una de las piezas clave son los ayuntamientos, en concreto, para la detección de casos y abordaje integral de los mismos. Así, se ha referido a la inclusión de las poblaciones extremeñas en el sistema VioGén. Todos los grandes municipios "menos uno" ya forman parte de este sistema.

El ayuntamiento que todavía no se ha adherido es el de Badajoz y ha señalado que "no parece que tenga interés en estar". El delegado del Gobierno en la región ha resaltado que hace una semana faltaban ocho capitales de provincia sin incorporarse a este sistema y este número ha descendido en uno después de que Cáceres firmara su adhesión el pasado jueves. En este sentido, Quintana ha expuesto la importancia que tiene la presencia de los municipios grandes en este sistema para luchar contra la violencia de género.

No ve ninguna explicación

José Luis Quintana ha reconocido que no ve ninguna explicación para que la población más grande de la región, Badajoz, no esté incluido en este sistema. De la misma forma, ha informado que el viernes se celebró la junta de coordinación territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y en el transcurso de la misma la presidenta, María Félix Tena, "insistió y pidió a los representantes del Ayuntamiento de Badajoz que firmaran" para incorporarse, pero "no se obtuvo respuesta".

El delegado cree que esta decisión es desacertada, sobre todo, durante este año en el que han sido "tres mujeres asesinadas por violencia de género y han quedado a cinco menores huérfanos" y define el 2025 como un ejercicio "muy malo con 45 mujeres en toda España" víctimas mortales de esta lacra.

Postura del Ayuntamiento de Badajoz

Por su parte, el ayuntamiento pacense responde a este asunto que "no hay ninguna novedad" al respecto. La última vez que algún miembro del equipo de Gobierno municipal se refirió a la incorporación de Badajoz al sistema VioGén fue Gema Cortés en el desarrollo del pleno del mes de noviembre, celebrado el día 26. Entonces, la edil popular señaló que el ayuntamiento firmaría la entrada a dicho sistema cuando incorporara los nuevos agentes de Policía Local. Hasta entonces, las exigencias del VioGén en cuanto a la disposición de efectivos hace muy difícil su inclusión.

El consistorio tiene estimado contratar a varias decenas de nuevos efectivos, pero por el momento se desconoce cuándo se hará efectiva su incorporación.