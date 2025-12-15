Mai Saki arrasa en los premios de fotografía de Nueva York con cuatro galardones

Mai Saki ha hecho pleno. La fotógrafa catalana afincada en Badajoz ha arrasado en los New York Photography Awards con cuatro premios internacionales.

Se trata de uno de los certámenes más reconocidos del panorama fotográfico a nivel mundial. Un concurso de gran escala al que Saki se ha presentado este 2025 por primera vez. Lo ha hecho con cuatro imágenes. Todas ellas han sido premiadas con un oro, dos platas y un bronce.

La noticia le llegó por correo electrónico y al principio pensó que se trataba de una simple notificación. “Cuando lees ‘congratulations’ ya sabes que algo ha pasado”, cuenta. Al acceder a su perfil y comprobar el resultado, la sorpresa fue total. “No me lo esperaba para nada. Que te premien una foto ya es difícil. Que te premien las cuatro es muy fuerte”, añade la fotógrafa.

Nazaré, Pensilvania y Manhattan

El oro ha sido para 'Man and nature', una imagen de un surfista tomada en las playas de Nazaré, una fotografía de una ola gigante que le ha valido el primer puesto en la categoría de People Photography - Sports. El resto de premios se reparten entre Pensilvania y Manhattan, escenarios muy distintos que reflejan bien el abanico de su trabajo.

Saki ha sido galardonada en la categoría New York Photography - Street con la plata y el bronce por sus obras 'Anchored in time' y 'Running'. La primera ambientada en la Pensilvania rural, y la segunda enfocada en un 'runner' tomando un pequeño descanso.

El bronce lo ha conseguido con 'New York without saying it's New York'. Fotografía que retrata a un ejecutivo cruzando un paso de peatones rodeado de los servicios de emergencia y un taxi, una imagen que, según la autora, “resume lo que es Manhattan: velocidad, caos y equilibrio al mismo tiempo”.

'New York without saying it's New York'. / Mai Saki

Mai Saki reconoce que no hay una fórmula exacta detrás de sus fotografías. “No lo pienso. El ojo te lleva”, explica. Habla de intuición, de experiencia y de una reacción casi automática ante el instante. “La cabeza va tan rápido que no sabes qué estás pensando. Simplemente disparas porque algo te dice que ese es el momento”.

El certamen, con sede en Nueva York, reúne cada año a fotógrafos de todo el mundo y concede premios por categorías, además de un galardón absoluto. Como recompensa, además del reconocimiento en tres categorías, su trabajo será difundido en la revista especializada Muse Photography Awards, vinculada al certamen. El premio económico queda reservado para el ganador absoluto, aunque Saki asegura que el impacto profesional ya compensa. “Para mí es un empujón enorme”.

'Anchored in time'. / Mai Saki

Lejos de conformarse, Mai Saki ya piensa en lo siguiente. “El año que viene quiero ir a por el absoluto”, dice. También tiene en el horizonte otros concursos internacionales, como el PX3 de París. De momento, celebra el premio de la forma más sencilla: compartiendo la noticia con su familia y amigos.