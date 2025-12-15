La moneda sale cruz de nuevo para el Gévora

El Gévora volvió a quedarse sin premio tras su visita a Navalmoral de la Mata. El conjunto que dirige Martín Fernández cayó por 2-1 ante el Moralo y prolonga su dinámica negativa encadenando una nueva jornada sin conocer la victoria.

El encuentro comenzó con mayor dominio del conjunto local, que llevó la y generó varias aproximaciones durante el primer tramo del choque. El Gévora supo resistir, pero pasada la media hora llegó el primer golpe. En el 32’, Dieguito aprovechó un rebote en el área para adelantar al Moralo.

La reacción pedánea estuvo cerca de llegar poco después, cuando Josito estrelló un disparo en el travesaño. Ese aviso dio alas al Gévora, que encontró el empate en el tiempo añadido del primer acto. Fran Santos se estrenó como goleador al culminar de volea una dejada de Adri Maya, estableciendo el 1-1 antes del descanso.

Tras la reanudación, el Moralo volvió a imponer su ritmo. Los locales minimizaron las opciones ofensivas del Gévora, que apenas pudo salir con claridad al contragolpe. Esa superioridad se tradujo en el 2-1 en el minuto 75, obra de Goodluck, que aprovechó un pase de Ylias dentro del área.

Pese a los intentos finales, el Gévora no logró inquietar de nuevo la portería rival. Con esta derrota, los pedáneos caen a la decimoquinta posición con 14 puntos, cuatro por encima del descenso. El próximo domingo cerrarán el año recibiendo al Montijo en el Municipal.