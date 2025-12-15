De Navidad a Carnaval: Sagrajas estrena comparsa en el Gran Desfile de Badajoz

Se han convertido en el punto de referencia navideño de Badajoz y sus alrededores. Sagrajas y su implicación vecinal son ejemplo de cómo la unión hace la fuerza, convirtiéndose en un reclamo para pacenses y visitantes. Miles de personas pasan cada diciembre por sus calles, unas vías que ellos mismos han engalanado tras meses de trabajo. Sin embargo, les quedan ganas de más. Este año, los vecinos se han unido para crear una comparsa, Kizuna.

"Salían dos de las fundadoras de una clase de 'bodypump' y, con un café en la mano, le comentaron a sus amigas el tema de hacer una comparsa. Al resto nos pareció muy buena idea ya que todas veníamos de comparsa y era algo que nos encantaba", explica Calia González y Alicia Carrero, miembros de la directiva. "Sabíamos que este proyecto iba a unir mucho más a la gente del pueblo".

Los comienzos no han sido sencillos "pero gracias a las personas del pueblo hemos podido tirar hacia delante con el proyecto. No nos esperábamos este recibimiento", aseguran. "Obviamente no ha sido sencillo... al revés, ha sido muy intenso". La directiva, sin embargo, se muestra contenta de haber conseguido arrancar una comparsa desde cero. "Nos hemos ido poniendo metas y se han ido superando".

Aunque la comparsa es nueva, algunos de sus miembros vienen de otras agrupaciones. La experiencia es un ingrediente fundamental para que una comparsa sobreviva a un primer año. Casi todos los miembros de la directiva, por ejemplo, han estado en Los Mismos o Meraki. "Hay gente de estas dos comparsas y de Shantala que se han ofrecido a echarnos una mano cuando lo hemos necesitado. Eso se agradece muchísimo".

93 componentes y una palabra japonesa como nombre

Kizuna debutará en este Carnaval con 93 componentes, una cifra nada desdeñable. "En el desfile seremos esos, pero somos 140 socios en la comparsa. La mayoría somos del pueblo, aunque también tenemos a gente que viene de Badajoz y de los pueblos vecinos", dicen desde la directiva. La media de edad es joven: muchas son las familias que se han inscrito al completo, así como grupos de amigos jóvenes.

Los ensayos se llevan a cabo en las inmediaciones del pueblo. Se organizan semanalmente. "Tenemos una agenda que arranca cada lunes. A partir de ahí, dividimos la semana en reuniones de comisión, repartos, talleres y ensayos".

El nombre, Kizuna, se eligió de forma democrática. "Se hizo una votación entre los miembros. Mandamos una lista de nombres que habían propuesto los inscritos en la comparsa. También tenían que explicar qué significaba". Kizuna es una palabra japonesa, significa 'lazo entre personas'. "Al final, eso es lo que representa a nuestro pueblo, que todos nos llevamos bien con todos".

Foto de grupo de la comparsa Kizuna en su ensayo. / JOTAGRANADO

Con las ilusiones puestas en el Domingo de Carnaval

Crear una comparsa no implica participar en el Carnaval de Badajoz. Para ellos, sin embargo, no había otra forma de imaginar el arranque. "Era uno de nuestros objetivos principales". Al superar el número de participantes mínimos, no hubo dudas: había que salir en Badajoz sí o sí. "Hace años el pueblo tenía una comparsa llamada Papalalli. Nuestra ilusión era devolver a Sagrajas al Carnaval de Badajoz".

Su temática para 2026 "está centrada en el tiempo. Queremos representar el paso del tiempo por las diferentes etapas de la vida, recreando desde el comienzo hasta el final. Para ello, lo acompañaremos con música y baile que simbolicen la niñez, la adolescencia...". Los relojes, claro, tendrán un claro protagonismo en el traje. "Al final, tienen un gran control de nuestro día a día".

Ahora ensayan con la vista puesta en el Domingo de Carnaval. "Creemos que va a ser un día de muchos nervios. Sobre todo, de emociones y muchos sentimientos mezclados. La mayoría de nuestros componentes debutarán", explican. "Creo que ponerse frente al reloj de la avenida Santa Marina va a ser un logro. Lo vamos a sentir así todos. Ha sido un sacrificio y este proyecto lo estamos haciendo desde el corazón".