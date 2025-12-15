Oportunidad en Badajoz: estudio listo para entrar a vivir en Pardaleras por solo 89.900 euros

El mercado inmobiliario de Badajoz ofrece actualmente opciones muy atractivas para quienes buscan vivienda propia o una inversión segura. Desde un acogedor estudio en Pardaleras hasta un piso con múltiples posibilidades en el Centro Histórico, ambas propiedades destacan por su accesibilidad, ubicación estratégica y potencial de revalorización.

Estudio con alta rentabilidad en Pardaleras por 89.900 euros

Piso en Pardaleras / Tucasa.com

Este inmueble, con 49 m² construidos y 44 m² útiles, es ideal tanto para jóvenes como para inversores. La vivienda está lista para entrar a vivir, con un salón integrado con cocina abierta, un dormitorio doble y un cuarto de baño completo. La distribución abierta maximiza la sensación de amplitud y luminosidad en todo el espacio.

Entre sus ventajas, destaca que actualmente está alquilado por 500 € mensuales, ofreciendo rentabilidad inmediata. Además, se encuentra en proceso de cambio de uso a vivienda, lo que añade valor y seguridad jurídica. Los gastos comunitarios son bajos (10 € al mes) y el IBI anual es de 175,87 €, lo que mejora su atractivo financiero.

Su precio de 89.900 € convierte a este estudio en una de las oportunidades más accesibles en Pardaleras, un barrio consolidado y cercano al centro, con todos los servicios y transporte a mano.

Quienes deseen explorar esta maravillosa opción pueden consultar más detalles de venta de piso en Ciudad Jardín, Badajoz, Pardaleras

Piso con potencial en el Centro Histórico por 95.000 euros

Piso en Centro Historico de Badajoz / Tucasa.com

En pleno Casco Antiguo de Badajoz, este piso de 84 m² construidos (75 m² útiles) ofrece una excelente oportunidad para vivienda habitual o inversión. Situado en la 3ª planta de un edificio sin ascensor, cuenta con un luminoso salón con cocina integrada y una terraza interior, aportando desahogo y versatilidad.

Actualmente, dispone de dos dormitorios y un baño, con la posibilidad de ampliar a tres dormitorios, lo que aumenta su valor tanto para uso residencial como para alquiler. Su distribución permite realizar una reforma estratégica que maximice el atractivo de la vivienda y su rentabilidad futura.

Ubicado en una zona con todos los servicios a mano, el piso del Centro Histórico combina la comodidad de vivir en el corazón de la ciudad con el potencial de una inversión con alta proyección. Su precio de 95.000 € lo convierte en una opción accesible para quienes buscan un activo con posibilidades de revalorización.

Encuentra más información sobre esta impresionante propiedad en el enlace de venta de piso en Centro histórico, Badajoz

Estas propiedades muestran cómo el mercado de Badajoz ofrece alternativas para distintos perfiles de comprador: Ambos inmuebles destacan por su ubicación estratégica, accesibilidad económica y posibilidad de generar valor adicional, convirtiéndose en oportunidades atractivas para diferentes tipos de compradores e inversores en Badajoz.