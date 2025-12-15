Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conferencia

El psiquiatra José Ramón Gutiérrez hablará sobre el Trastorno del Espectro Autista en Fundación CB

Este martes a partir de las 19.00 horas

Niño con Trastorno del Espectro Autista jugando con un juguete de madera

Niño con Trastorno del Espectro Autista jugando con un juguete de madera / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La sede de Fundación CB acoge esta martes una conferencia donde la Academia de Medicina, de la mano del psiquiatra de la infancia, niñez y adolescencia, José Ramón Gutiérrez Casares, hablará sobre el Trastorno del Espectro Autista.

En ella se abordarán temas que son de interés para familias afectadas, profesionales de la medicina, la investigación y la educación, pues se trata de un trastorno que preocupa a gran parte de la población y que cuyos casos han aumentado significativamente en los últimos años.

José Ramón Gutiérrez es coordinador de Salud Mental del área de Badajoz y jefe de la unidad ambulatoria de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Perpetuo Socorro.

La entrada es libre y gratuita hatsa completar aforo.

