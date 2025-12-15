Conferencia
El psiquiatra José Ramón Gutiérrez hablará sobre el Trastorno del Espectro Autista en Fundación CB
Este martes a partir de las 19.00 horas
La sede de Fundación CB acoge esta martes una conferencia donde la Academia de Medicina, de la mano del psiquiatra de la infancia, niñez y adolescencia, José Ramón Gutiérrez Casares, hablará sobre el Trastorno del Espectro Autista.
En ella se abordarán temas que son de interés para familias afectadas, profesionales de la medicina, la investigación y la educación, pues se trata de un trastorno que preocupa a gran parte de la población y que cuyos casos han aumentado significativamente en los últimos años.
José Ramón Gutiérrez es coordinador de Salud Mental del área de Badajoz y jefe de la unidad ambulatoria de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Perpetuo Socorro.
La entrada es libre y gratuita hatsa completar aforo.
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: 'fue un honor y una gran sorpresa
- La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación
- Nuevos okupas impiden que la Junta de Extremadura pueda poner fecha a la demolición del estadio José Pache de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- La explosión de un artefacto desconocido desconcierta a los vecinos de la Barriada de Llera (Badajoz)
- Se descuelga una guirnalda de la iluminación navideña en la plaza de España de Badajoz