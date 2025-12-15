El psiquiatra José Ramón Gutiérrez hablará sobre el Trastorno del Espectro Autista en Fundación CB

La sede de Fundación CB acoge esta martes una conferencia donde la Academia de Medicina, de la mano del psiquiatra de la infancia, niñez y adolescencia, José Ramón Gutiérrez Casares, hablará sobre el Trastorno del Espectro Autista.

En ella se abordarán temas que son de interés para familias afectadas, profesionales de la medicina, la investigación y la educación, pues se trata de un trastorno que preocupa a gran parte de la población y que cuyos casos han aumentado significativamente en los últimos años.

José Ramón Gutiérrez es coordinador de Salud Mental del área de Badajoz y jefe de la unidad ambulatoria de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Perpetuo Socorro.

La entrada es libre y gratuita hatsa completar aforo.