El PSOE critica el "desprecio" de la Junta hacia el Museo del Carnaval de Badajoz: lleva 700 días cerrado

El grupo municipal socialista ha vuelto a criticar el "desprecio" de la Junta de Extremadura al Museo del Carnaval de Badajoz, que lleva 700 días cerrado, "prácticamente todo el mandato del PP a nivel regional".

A través de un comunicado, el PSOE ha reprochado que ni los anuncios de decretos, las declaraciones "grandilocuentes", ni las visitas "interesadas" del equipo de gobierno han servido para resolver un problema que, a su juicio, tiene una causa clara: "la desidia y la falta de compromiso político de la Junta de Extremadura con Badajoz y de un equipo de gobierno que le consiente todo en detrimento de los intereses de la ciudad".

Silvia González, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz. / LA CRÓNICA

La portavoz socialista, Silvia González, ha recordado que cuando el PP llegó a la Junta lo hizo prometiendo "lecciones administrativas", pero la realidad ha sido distinta y se ha "dado de bruces con su incompetencia". En este sentido, lamenta que el Gobierno regional ha demostrado "no saber resolver ni coordinarse con el ayuntamiento de su mismo signo político" y ni tan siquiera garantizar la apertura estable de un museo "ya existente, financiado y con demanda de público.”

Para el PSOE, resulta "especialmente grave" que el Ayuntamiento de Badajoz se escude permanentemente en la Junta, "mientras ambos se aprovechan de que el cierre del Museo del Carnaval no ha tenido respuesta desde el propio ámbito carnavalero" y exigen que ninguna de las dos administraciones siga "eludiendo sus responsabilidades".

"El Museo del Carnaval no puede depender de promesas que se diluyen, de decretos que nunca llegan o de problemas legales que solo existen porque no se ha querido trabajar a tiempo. El resultado es un museo fantasma y una ciudad engañada una y otra vez", critica González.

Los socialistas piden responsabilidades políticas por "esta gestión desastrosa y un compromiso real, inmediato y estable" con el Museo del Carnaval, para que deje de ser "un recurso público sin uso".