La afición desconocida del ejecutivo Luisma Salete: “yo escribiré siempre”

El arte no entiende de fronteras y da igual la profesión a la que uno se dedique que cualquiera puede bañarse en este oficio. Prueba de ello es Luis María Salete, quien lleva toda su vida trabajando en un banco y, tras dedicarse a la escritura como hobby, ha sacado finalmente una obra con la recopilación de sus mejores relatos y cuentos: 'Todo cuentos e historias.' Pese a su ajetreada vida laboral, Luisma Salete ha sacado un hueco para presentar su obra en Badajoz esta misma tarde en el salón de actos del Colegio de Farmacéuticos a las 19.30h.

No se dedica profesionalmente a la escritura, ¿cómo surge la idea de publicar una obra?

Luisma Salete: Yo trabajo en un banco, soy responsable de negocio internacional en el Banco Santander. Una actividad totalmente diferente. (Ríe)

Sin embargo, también es cierto que siempre me ha gustado escribir, desde que era chico. Siempre lo he hecho de manera privada y me lo guardaba para mí. Se lo mostraba únicamente a mi familia y a mis amigos, y me decían que estaban muy bien. De esta manera empecé a publicarlos en mi web. Una editorial se dirigió a mí y me dijo que si me interesaba, me editaban lo que tenía allí, y accedí.

Su pasión por la escritura, ¿le viene desde siempre o tuvo algún referente o mentor que le inculcó la pasión por la misma?

L: No he tenido ningún referente. Siempre me ha gustado leer mucho desde chico. Empecé con los cuentos y los tebeos, y más tarde nos metimos en el mundo de la literatura con la escuela. Actualmente, leo por hobby, porque me gusta, me da paz y tranquilidad. Además, me desestresa de mi vida diaria.

Sí que es verdad que hubo una persona que me encauzó en el arte de escribir, mi profesor de lengua y literatura de la EGB en el Colegio Virgen de Guadalupe. Este era don Miguel Caballero Peña y le tengo que agradecer que me incitara a escribir.

Hábleme un poco sobre su obra. Ha comentado que es una recopilación de relatos cortos y cuentos, ¿de dónde le viene la inspiración para crearlos?

L: Los relatos son cortos, algunos de media página, otros de media cuartilla o una entera, no mucho más. Estos contienen reflexiones o impresiones de lo que yo pienso de determinados asuntos.

Puede ser desde un piropo a una chica, hasta tratar el tema del desconsuelo, el cáncer o el alzhéimer, pero todo en frases muy cortas y en ideas muy concisas, escritas tal y como las siento.

Los cuentos son más largos. Los hay para niños y luego hay otros más políticamente incorrectos como amores imposibles entre personas que están comprometidas. Luego hay otros simplemente inventados y de tramas disparatadas.

Este libro no tiene grandes argumentos, ni tensión, ni son historias escabrosas ni sexuales que te pongan el corazón en un puño.

Está hecho para que tú leas, te entretengas, te distraigas y pases un rato agradable. Y que cuando el espectador termine de leerlo, le haya gustado o incluso sacado una sonrisa. Que pase un buen rato y se olvide de sus preocupaciones.

Luisma Saleta junto a su obra 'Todo cuentos e hisorias' / cedida

Al contener cuentos y relatos sobre todo tipo de temas, ¿a qué tipo de público va destinada su obra?

L: Depende, hay cuentos que los puedes leer a un niño de tres años como la bruja enfadona, que ni siquiera hace falta que explique de qué va (ríe). Pero hay otros, que sí que pueden estar orientados a personas más mayores, no porque no sean aptos, sino porque, a lo mejor, un niño no lograría entenderlo.

Y a nivel personal, ¿le hace ilusión presentar su obra en Badajoz?

L: Por supuesto, Badajoz es mi tierra, yo vivo aquí desde que nací y lo voy a presentar delante de mis compañeros, de mis amigos y de mi familia. Estoy acostumbrado a hablar de cara al público, pero esto es otra cosa. Aquí te pones delante de la gente y le vas a decir lo que piensas y lo que sientes. Eso me da cierto respeto.

Para terminar, una pregunta de cara al futuro. ¿Se ve siguiendo el camino de la escritura, o, es simplemente un hobby que continuará en privado?

L: Yo escribiré siempre. Otra cosa es que la editorial considere que puedo publicar más o directamente decida sacar alguna cosa más larga. Es verdad que para escribir necesitas también tiempo, sobre todo para una novela con una línea argumental larga, y, de momento, mientras siga trabajando, va a ser difícil. Sin embargo, yo voy a seguir escribiendo mis cuentos y mis relatos. Los subiré a mi página web para que cualquiera pueda leerlos. Me consuela saber que tengo eso ahí, y, de cara a un futuro, ya iremos viendo cómo se va desarrollando esta aventura.