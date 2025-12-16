Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago

La nueva tasa de basura ha llegado a Badajoz envuelta en polémica. A las críticas por el importe y por la forma en que se ha aplicado se suma ahora la manera en la que, según varias organizaciones ciudadanas y de consumidores, se ha gestionado su notificación. Un sistema que, denuncian, ha dejado en la indefensión a miles de vecinos y empresas y que amenaza con colapsar la oficina municipal de recaudación en plenas fechas navideñas.

Así lo han puesto de manifiesto este martes en rueda de prensa Inmaculada Marín, presidenta de Opaex; José Manuel Núñez, presidente de Facua; Juan Carlos Lima, presidente de Núcleos Urbanos Secundarios y Anselmo Solana, presidente de la Federación de Asociaciones y Poblados Siglo XXI de Badajoz. El objetivo: informar de una serie de anomalías que, a su juicio, se han producido en el proceso de notificación del nuevo tributo municipal.

Las organizaciones recuerdan que el Ayuntamiento de Badajoz contrató a una empresa externa para la entrega de las liquidaciones de la nueva tasa, un servicio que ha supuesto un coste de 411.000 euros sufragados por los ciudadanos y cuyo resultado, según denuncian, está muy lejos de cumplir las expectativas.

Más de 11.000 notificaciones fallidas

Según los datos expuestos, el pasado 12 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado un anuncio de 490 páginas en el que se reconoce que 11.270 personas y empresas no han recibido la notificación de la liquidación. En una ciudad con alrededor de 45.000 contribuyentes afectados por la tasa, esto supone que más del 25% -uno de cada cuatro- no ha sido informado correctamente.

El anuncio establece un plazo de 15 días, a contar desde el 13 de diciembre, para que estas personas acudan presencialmente a la oficina de recaudación del Ayuntamiento de Badajoz a recoger su notificación y proceder al pago. Un plazo que, en la práctica, se reduce drásticamente según Anselmo Solana. “Estamos hablando de fechas previas a la Navidad. Si descontamos fines de semana y festivos, el plazo real se queda en apenas siete días hábiles”, ha advertido. A ello se suma un horario limitado, de 9 a 13 horas, que dificulta aún más el cumplimiento de la obligación tributaria.

Presidentes de organizaciones ciudadanas hoy en la rueda de prensa sobre la tasa de basura. / Santi García

Solana considera además que “el 99% de las personas no consulta el BOE”, por lo que la mayoría de los afectados ni siquiera sabrá que figura en ese listado. “Esto es algo anormal. No es forma de hacer las cosas”, ha sentenciado.

Las asociaciones alertan de que, aun suponiendo que los ciudadanos se enterasen, la oficina de recaudación no tiene capacidad para atender tal volumen de personas. “Haciendo números, podrían pasar unas 2.000 personas cada mañana. Es una barbaridad. Se va a colapsar”, han alertado.

Recargos y responsabilidades

El problema se agrava por las consecuencias económicas. Si los contribuyentes no pagan la tasa dentro del plazo de 15 días, se les aplicará un recargo del 20% sobre el importe. “Esto es un fiasco”, ha afirmado Juan Carlos Lima. “Está mal planteado y mal gestionado y además creemos que no será el único listado que aparezca en el BOE. Puede haber más suplementos con nuevas personas afectadas”.

Por todo ello, las organizaciones exigen que se depuren responsabilidades, que se abra una investigación y que la oposición municipal impulse una comisión de investigación. También reclaman al consistorio flexibilidad, ampliación de plazos y soluciones que eviten la "indefensión" de los ciudadanos.

Facua, por su parte, ha puesto a disposición de los afectados un teléfono de información para ayudarles a comprobar si figuran en el listado y resolver dudas, consciente de la complejidad del anuncio publicado en el BOE. El número es el 688954954.

Las asociaciones coinciden en que no se trata solo de una "mala gestión administrativa", sino de un problema que afecta directamente a los derechos de miles de vecinos de Badajoz, muchos de los cuales podrían verse penalizados "sin haber sido informados correctamente".