Teatro
El Cascanueces llega al López de Ayala de Badajoz
El centro de danza Zaida Ortiz representará la clásica obra a partir de las 20.00 horas
En la noche de Navidad, Clara recibe como regalo un cascanueces mágico que cobra vida y la lleva a un mundo de fantasía. Juntos vencen al Rey de los Ratones y viajan al Reino de los Dulces, donde las nieves, las flores y la mismísima Hada de Azúcar bailan en su honor.
Esta es la sinopsis de ‘El Cascanueces’, un cuento de sueños, magia y danza que celebra la inocencia y la ilusión navideña que se representará este miércoles a partir de las 20.00 horas sobre las tablas del escenario del teatro López de Ayala.
La representación está a cargo del centro de danza Zaida Ortiz de Badajoz. Esta escuela es un referente artístico en la enseñanza de la Danza en Extremadura, que ha obtenido grandes resultados en los exámenes de la ‘Royal Academy of Dance’ en la disciplina de Ballet Clásico y de la Imperial Society of Teaching of Dancing’ en la modalidad de ModernJazz, así como la entrada de sus alumnos en el Real Conservatorio de Madrid.
La entrada general tiene un precio de 12 euros.
