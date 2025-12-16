Cerrado el acceso a la plaza Alta por Moreno Zancudo ante un posible derrumbe

El acceso a plaza Alta de Badajoz por la calle Moreno Zancudo permanece cerrada al público tras la actuación de la Policía Local, que ha restringido el paso ante el riesgo de un posible derrumbe de un edificio.

Los agentes procedieron a acordonar la zona y cortar el tránsito peatonal en uno de los puntos más transitados del Casco Antiguo, alertando a vecinos, comerciantes y visitantes de que existe una posible inestabilidad en un edificio de la calle. Según informa el ayuntamiento, se ha balizado la zona y se está evaluando. El objetivo de la medida es evitar riesgos mayores y garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en un entorno histórico que frecuentan tanto residentes como turistas.

Los hechos han causado preocupación entre los comerciantes y hosteleros del entorno, que temen que la prolongación del cierre reduzca el flujo de clientes en pleno periodo navideño, cuando la afluencia de público al Casco Antiguo suele incrementarse. A ellos se suman los empresarios que ahora tienen sus puestos en el mercado navideño en la plaza Alta.

Las vallas en la calle. / Laura Rodríguez Díaz

Un edificio que no estaba ocupado

A lo largo del día de hoy se ha podido ver cascotes en la acera y una grieta en la zona más alta del edificio. Según ha podido saber este diario, lleva años vacío. Está rehabilitado completamente.

En un primer momento los vecinos de la zona improvisaron un cierre alrededor del edificio con unas cajas. Tras llegar Bomberos y Policía Local, decretaron el cierre de la calle, instalando vallas y cinta policial, de tal forma que es imposible atravesar la calle.

Para subir a la plaza es necesario rodear por la calle El Brocense o subir por San Pedro de Alcántara y la plaza de San José.

Por el momento, no hay una fecha oficial de reapertura, aunque desde el Ayuntamiento de Badajoz se ha avanzado que se tratará de actuar con la máxima celeridad sin comprometer la seguridad una vez se disponga de un diagnóstico técnico fiable.