Emilio González Barroso dirigirá al coro de mayores de San Andrés y Campomayor en Badajoz

Emilio González Barroso dirigirá este miércoles al coro de mayores de San Andrés y Campomayor en un concierto donde cantarán villancicos extremeños y otros cantos regionales y que tendrá lugar en el Hospital Centro Vivo.

Este concierto se llevará a cabo con la intención de recuperar y dar conocer el castúo o extremeño. Se trata de una iniciativa de Oscec, el Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura, creado hace 15 años con objetivo de estudio, la revitalización de las lenguas vernáculas de Extremadura (el extremeño, la fala y el portugués rayano) y la protección del patrimonio cultural y natural de Extremadura.

El Oscec está organizado en tres comisiones temáticas: la de lengua, la de literatura y la de cultura. La primera se ocupa del estudio de las lenguas propias de Extremadura. Ha creado un manual de ortografía unificada del extremeño. La comisión de literatura se ocupa en la divulgación de los textos literarios escritos en alguna de estas lenguas. Mientras que la comisión de cultura se ocupa de los aspectos culturales tradicionales de Extremadura. Desde 2021 se encarga de la coordinación del Día de las Letras Extremeñas.

Por su parte, Emilio González Barroso es profesor de música, compositor y maestro de primera enseñanza. Con el lanzamiento de 11 discos en su haber, González Barroso es un hombre polifacético en la cultura musical en Badajoz. Coordina las actividades del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, dirige coros y corales, presenta fiestas y regocijos, como Mira al Guadiana, Ronda de belenes por Navidad, la fiesta de Nochevieja y la chocolatada de Reyes Magos y actúa de conductor de Festivales folklóricos y actos institucionales en Extremadura y resto de España.

La entrada es libre y gratuita.