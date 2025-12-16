Kihong Chung gana el III Premio de Pintura ‘Francisco Pedraja’

La obra 'Donde habitas', de Kihong Chung, ha sido la ganadora del III Premio Internacional de Pintura 'Francisco Pedraja Muñoz', convocado por la Fundación CB y la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (Rseeap).

El artista coreano ha recibido 4.000 euros por alzarse con el primer premio. Además del primer galardón se ha otorgado un segundo premio, dotado con 2.000 euros, a la obra 'Sin título. De la serie Tipografía Emocional', de Manuel Vilches, y un tercero, dotado con 1.000 euros a 'Hope There's Someone', de María Luisa Beneytez.

Ambas entidades pusieron en marcha el pasado mayo la tercera edición de este certamen para invitar a artistas de todas las nacionalidades a participar en esta convocatoria.

El noviembre pasado se realizó la primera selección entre las más de 170 obras presentadas, a través de una primera votación en la que se eligieron 50 propuestas.

La deliberación final del jurado se realizó el pasado 11 de diciembre, tras la cual se realizó una selección de 36 obras finalistas para exposición y catálogo. Estas serán expuestas en la sede de Fundación CB durante el próximo febrero. La inauguración tendrá lugar el día 4 de ese mes a las 19.00 horas.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Emilio Vázquez Guerrero, presidente de Fundación CB; María del Mar Lozano Bartolozzi, directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes; María Teresa Rodríguez Prieto, Directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA); Catalina Pulido Corrales, directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC); Pedro Casero Linares, artista; Zacarías Calzado Almodóvar, Doctor en Bellas Arte, y Emilio Cruz Villalón, presidente de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos de País.