¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Ana María González Ortiz, presidenta de la asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz, pide al Gobierno de Extremadura que el sistema sanitario proteja a las víctimas

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Medios para implicar al sistema sanitario

Ana María González Ortiz, presidenta de la asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz, reclama un compromiso firme y coordinado de la Junta de Extremadura para garantizar una atención eficaz desde el primer momento en que se detectan estos casos.

La entidad, nacida en Extremadura con el objetivo inicial de formar en perspectiva de género a trabajadoras sociales y personal de la administración local, se vio abocada, según explica su presidenta, a intervenir en situaciones de extrema gravedad relacionadas con la violencia vicaria. Esta realidad impulsó la organización del primer encuentro estatal celebrado en la región sobre violencia vicaria y violencia institucional, un espacio de reflexión y denuncia sobre las carencias del sistema.

González Ortiz subraya que una de las prioridades del próximo Ejecutivo autonómico debe ser reforzar el sistema sanitario para que pueda cumplir con su función constitucional de protección y atención integral a las víctimas. "Es imprescindible que se destinen todos los esfuerzos y medios necesarios para que la respuesta sea inmediata, coordinada y eficaz", señala.

El objetivo final, añade, es garantizar que niñas y niños víctimas de este tipo de violencia cuenten con la protección y el futuro que merecen. Una reivindicación que se suma a las de otros colectivos sociales que piden al nuevo Gobierno políticas públicas sólidas, recursos suficientes y una implicación real frente a la violencia de género en todas sus formas.