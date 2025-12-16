La lluvia anega garajes y provoca grandes balsas de agua en Badajoz

La intensa lluvia que ha caído este lunes por la noche en Badajoz ha anegado garajes en la avenida Manuel Rojas Torres y Ronda del Pilar y ha provocado que se formen grandes balsas de agua en distintos puntos de la ciudad, donde los bomberos han tenido que intervenir para garantizar la seguridad de los conductores. Este martes por la mañana, aún estaban actuando en la carretera de Valverde.

Los bomberos del parque municipal intervienen por una gran balsa de agua en la carretera de Valverde, este martes por la mañana. / S. GARCÍA

En el garaje de los portales 28,30, 32 y 34 de la avenida Manuel Rojas Torres el agua llegó a alcanzar los 10 centímetros de altura y obligó a que los vecinos sacaran sus vehículos a la calle como medida de precaución. También entró en los trasteros, mojando enseres y mobiliario.

Marcos fue el primero en percatarse de que el garaje se estaba inundando. Eran las 23.00 horas, el agua ya corría por el suelo y comenzó a subir el nivel. "Fue muy rápido", ha contado esta mañana. Minutos después, ya les llegaba por los tobillos y había llegado al primer escalón de la escalera que comunica con las viviendas. Avisó a otros vecinos y al presidente de la comunidad. Otros residentes fueron alertados por la Policía Local, que les recomendó que sacaran los coches al exterior. Había cerca de medio centenar de vehículos y esta mañana muchos de ellos todavía permanecían aparcados en el llano de tierra que hay frente al edificio.

Los bomberos achicaron el agua con bombas. "Menos mal que dejó de llover a medianoche", decía Marcos.

A Juan Manuel lo llamó por el telefonillo un agente de la Policía Local. No recuerda que el garaje comunitario se haya inundado más veces por las lluvias. "No tengo ni idea de qué ha pasado". Ni su coche ni los de sus vecinos han sufrido desperfectos.

"Un susto"

A Daniel fue una vecina la que le dijo que bajara a sacar los vehículos. "Primero saqué el de mi mujer y luego, el mío. Al final, se quedó en un susto", comentaba.

Algunos vecinos creen que la lluvia ha entrado en el garaje porque hay filtraciones desde la calle y, como las arquetas están "atascadas" por las hojas, al no tragar se ha formado una balsa de agua que ha acabado inundando la cochera. "Todavía está goteando el techo".

El agua también anegó los huecos de los ascensores y obligó a cortar la electricidad para evitar cortocircuitos. Este martes por la mañana en el garaje solo funcionaba la luz de emergencia.

Además de en este garaje de Manuel Rojas Torres, los bomberos tuvieron que achicar agua en otro de Ronda del Pilar por la rotura de una tubería.

También intervinieron por balsas de agua en Jaime Montero de Espinosa, en la calle La Violeta de Ciudad Jardín y en Santo Cristo de la Paz. Todas las incidencias se produjeron entre las 23.00 y las 23.35 de la noche.

En Badajoz se registraron ayer 25 litros de agua por metro cuadrado.