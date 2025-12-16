«Veo todo más bonito que nunca»: el Taxi Luz permite a los mayores de las residencias de Badajoz ver el alumbrado navideño

La Navidad también puede vivirse sobre ruedas. Mayores de las residencias de Badajoz han podido disfrutar este martes de una experiencia navideña muy especial gracias a la actividad conocida como el ‘Taxi Luz’, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Badajoz en colaboración con Tubasa y Radio Taxi. El objetivo ha sido acercar a estas personas al centro de la ciudad para que pudieran contemplar el alumbrado navideño, algo que muchos de ellos no podrían hacer por sí mismos debido a problemas de movilidad.

La actividad ha comenzado a las seis de la tarde, momento en el que varios taxis han recogido a unos 200 participantes en las residencias para iniciar un recorrido por algunas de las principales avenidas y calles iluminadas de la capital pacense. El itinerario ha incluido zonas como Santa Marina, avenida de Huelva, plaza Minayo, San Atón, Juan Carlos I, calle Prim, entorno de Puerta Palma y los puentes de la Universidad y la Autonomía, donde los mayores han podido observar el Puente Viejo iluminado.

Ventanas de felicidad

Durante el trayecto, el ambiente ha estado marcado por la emoción y la ilusión de los ancianos, que no han dejado de comentar la belleza del alumbrado y recordar otras Navidades vividas en la ciudad. “Todo está precioso, lo veo más bonito que nunca”, ha afirmado Emilia Cortés, una de las usuarias de la residencia de La Granadilla, visiblemente emocionada desde el interior del taxi.

Por otro lado, desde La Soledad, Sor Lidia ha explicado que el paseo navideño es una tradición para los mayores de esta residencia y que les encanta: “Les ayuda a recordar donde han vivido, ven cómo ha cambiado la ciudad y les hace muchísima ilusión”.

Usuarias de la residencia de La Granadilla participan en el Taxi Luz. / Santi García

Tubasa ha aportado dos autobuses y Radio Taxi ha movilizado un total de 25 vehículos; uno de ellos conducido por Gabriel, que ha confirmado que se trata de un gesto muy bonito hacia los mayores: “Ojalá que cuando nosotros lleguemos a esas edades, alguien también se acuerde así de nosotros”.

El recorrido ha finalizado en la plaza de España, donde aquellos con mayor autonomía han podido bajar de los vehículos para acercarse al gran árbol instalado en el centro de la plaza. Allí se han hecho fotografías y han compartido el momento con acompañantes y conductores de los vehículos. “Estamos emocionados y contentos, me lo estoy pasando fenomenal”, señalaba Pedro, otro de los participantes.

Esta iniciativa pretende -según informó el ayuntamiento- fomentar la inclusión y el bienestar de las personas mayores, especialmente durante unas fechas tan señaladas como la Navidad, permitiéndoles participar activamente de la vida y el ambiente de la ciudad.

Mayores de las residencias posan junto al árbol de la plaza de España. / Santi García

Hoy la colaboración de los taxistas ha sido clave para el desarrollo de la actividad, no solo por el traslado, sino también por el trato cercano y atento con los mayores. Para muchos de estos vecinos, acostumbrados a una vida tranquila entre pasillos y salones, la posibilidad de vivir la Navidad desde la calle ha significado un soplo de frescura y felicidad. Un recordatorio de que, la magia, no tiene edad.