Se reparó ayer
Dos calles de San Fernando han estado sin luz todo el fin de semana por una avería
Los vecinos de las calles Pintor Barjola y V Centenario han manifestado sus quejas ante "el peligro y el riesgo que corres entre tanta oscuridad"
La iluminación de las calles Pintor Barjola y V Centenario, situadas en San Fernando, ha provocado que sus vecinos levanten la voz. Durante todo el fin de semana, el alumbrado público de ambas calles se ha mantenido apagado, incluso a altas horas de la noche.
Varios de los vecinos han manifestado sus quejas, como Petra Romero, que señala que en este tiempo «en el que anochece tan temprano y las calles están lagadas» debido a las constantes lluvias, «es un peligro inmenso salir después de las seis de la tarde». Su vecino Antolín Martínez ha ido más allá: «ya no es solo el no ver y el riesgo a sufrir una caída, también el peligro y el riesgo que corres entre tanta oscuridad tal y como está la sociedad hoy en día».
El Ayuntamiento de Badajoz recibió la incidencia durante el fin de semana. En la mañana de ayer martes, varios operarios se encontraban trabajando in situ en ambas calles para llevar a cabo las investigaciones y reparaciones pertinentes. Tras varias comprobaciones, estos determinaron que se trataba de una «avería eléctrica» que afectaba a todo el vecindario. Sobre las 12 del mediodía, los operarios dieron con el problema, el cual volvieron a calificar como «avería», para posteriormente solucionarlo y restablecer el servicio eléctrico del alumbrado público.
Este se mantuvo encendido durante el resto del día para comprobar su total y correcto funcionamiento.
