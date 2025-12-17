Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el palacio de congresos

Concierto OEXpecial de Navidad en Badajoz

La Orquesta de Extremadura interpretará el ballet de El cascanueces bajo la batuta de Juan Pablo Valencia

El director de orquesta Juan Pablo Valencia

El director de orquesta Juan Pablo Valencia / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Orquesta de Extremadura ofrece este jueves en el palacio de congresos de Badajoz su ‘Concierto OEXpecial de Navidad’ a partir de las 20.00 horas.

Bajo la batuta de Juan Pablo Valencia, el ballet de El cascanueces de Chaikovski será interpretado por los alumnos del Conservatorio Profesional de Danza ‘Sagrario Ruiz-Piñero’ de Cáceres y los miembros de la Orquesta de Extremadura.

Basado en un cuento de Hoffmann, el ballet transportará al público al mundo de Clara, una niña que recibe un cascanueces como regalo y vive una aventura fantástica entre juguetes, ratones y reinos de dulces.

Este concierto revivirá sus momentos más brillantes, como la delicada Danza del Hada de Azúcar, la energética Danza rusa y el majestuoso Vals de las flores.

Con el tiempo, El Cascanueces se ha convertido en un clásico imprescindible, muy famoso debido a Disney, que incluyó su música en la película ‘Fantasía’.

La entrada general tiene un precio de 15 euros.

