Condenados los tres acusados de abusos sexuales a una mujer en El Pico de Badajoz

Los tres hombres acusados de abusar sexualmente de una mujer en la zona de El Pico del Guadiana han sido condenados a prisión. La Audiencia Provincial de Badajoz, tras un acuerdo entre la fiscalía y los abogados de la defensa, Antonio Calzadilla y Cristina Ramos, ha dictado este miércoles sentencia de conformidad. El tribunal ha impuesto al principal investigado 2 años de cárcel y 4 de libertad vigilada como autor de un delito de agresión sexual consumado y a los otros dos, seis meses de prisión a cada uno, por el mismo delito en grado de tentativa.

Ninguno de ellos podrá acercarse a menos de 100 metros ni comunicarse durante 4 años con la víctima, a la que deben indemnizar de forma conjunta y solidaria con 2.000 euros por los daños morales y físicos que le ocasionaron. Además, el principal acusado deberá someterse a control médico de sus adicciones.

Reincidencia y drogadicción

A este último se le han aplicado la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, que también concurre en otro de los acusados. Por este motivo, se han rebajado las penas que inicialmente solicitaba el ministerio público para ellos, 5 años y 1 año de prisión, respectivamente. También la responsabilidad civil se ha reducido de 3.200 euros a 2.000.

El acuerdo entre las partes supone el reconocimiento de los hechos de los procesados, cuyas defensas han avanzado que solicitarán, en vía de ejecución de sentencia, que no ingresen en prisión. El presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, les ha advertido de que, en caso de que cumplieran los requisitos que exige la ley para quedar en suspenso la pena de cárcel, este beneficio quedará condicionado a que abonen íntegramente la indemnización a la víctima.

Los hechos por los que han sido condenados los tres varones sucedieron el 9 de septiembre de 2023. El principal acusado contrató, a través de una llamada de teléfono, los servicios sexuales de la mujer, que cuando se subió a su coche, se percató de que no había un hombre, sino tres.

Tras llegar a El Pico del Guadiana y no alcanzar un acuerdo sobre el dinero que debían pagarle, este último le realizó diversos tocamientos. La víctima consiguió huir y esconderse en la zona, donde permaneció varias horas oculta, hasta que llamó a la Policía Nacional para que la auxiliara.

Con los datos e información que aportó, los agentes detuvieron a los tres sospechosos a los pocos días. Uno de ellos ingresó en prisión provisional y fue puesto en libertad con cargos dos meses después.