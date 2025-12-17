Concierto
El grupo ‘American Jazz’ trae de vuelta a Frank Sinatra y la música del siglo XX
Este jueves a las 20.00 horas en el Hospital Centro Vivo
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge este jueves a la formación musical extremeña ‘American Jazz CollectiveX’, que presenta un concierto inspirado en los álbumes de Christmas Songs de Frank Sinatra.
Esta formación nace con el propósito de transportar a su público a la escena musical americana del siglo XX, con el objetivo dar a conocer parte de la cultura musical navideña norteamericana.
Los miembros de este colectivo jazzístico están dotados de un excelente conocimiento específico en la materia, lenguaje, cultura, experiencia y una profesión en la que son entusiastas y estudiosos del jazz y la música popular americana.
La entrada es libre y gratuita.
