Concierto

El grupo ‘American Jazz’ trae de vuelta a Frank Sinatra y la música del siglo XX

Este jueves a las 20.00 horas en el Hospital Centro Vivo

Actuación del grupo ‘American Jazz CollectiveX’

Actuación del grupo ‘American Jazz CollectiveX’ / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge este jueves a la formación musical extremeña ‘American Jazz CollectiveX’, que presenta un concierto inspirado en los álbumes de Christmas Songs de Frank Sinatra.

Esta formación nace con el propósito de transportar a su público a la escena musical americana del siglo XX, con el objetivo dar a conocer parte de la cultura musical navideña norteamericana.

Los miembros de este colectivo jazzístico están dotados de un excelente conocimiento específico en la materia, lenguaje, cultura, experiencia y una profesión en la que son entusiastas y estudiosos del jazz y la música popular americana.

La entrada es libre y gratuita.

