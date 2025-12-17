Jesús Ortega, Pedro Martínez y Jorge Mendoza, ayudantes de los Reyes Magos en la Cabalgata de Badajoz 2026

La Cabalgata de los Reyes Magos de Badajoz ya se perfila en el horizonte. Este desfile, uno de los eventos más entrañables de la Navidad pacense por la ilusión que se deposita en él, recorrerá las calles de Badajoz el próximo 5 de enero de 2026.

Hoy el Ayuntamiento de Badajoz ha confirmado qué tres personalidades destacadas de la vida social y cultural local han sido elegidas por Sus Majestades para acompañarles en sus carrozas. Pedro Martínez, Jesús Ortega y Jorge Mendoza tendrán el honor de formar parte del séquito que precede a Melchor, Gaspar y Baltasar en el desfile real, en ese orden.

Pedro Martínez, gerente de La Mar, será el encargado de asistir al rey Melchor durante la noche mágica de Reyes. A través de su entidad colabora cada año con clubes de la ciudad, centros sociales, asociaciones o causas benéficas.

El Rey Gaspar, por su parte, contará con la inestimable ayuda de Jesús Ortega. Con más de 20 años de experiencia como bailaor, coreógrafo y docente, ha dedicado su vida al arte y la cultura del flamenco en Badajoz, con gran proyección internacional.

El Rey Baltasar será de nuevo ayudado por Jorge Mendoza, 'el zapatero'. Él lleva más de 25 años llevando a cabo esta labor.

¿A qué hora sale y de dónde?

Los nombres de Ortega, Martínez y Mendoza se suman así a la tradición de la ciudad de designar acompañantes significativos que acompañan a los Reyes, como ocurre desde hace años con figuras reconocidas del tejido social local. La presencia de estos tres pacenses pretende reforzar el espíritu comunitario de una cita que combina folclore, música, carrozas y un ambiente familiar que se extiende por toda la ciudad.

No hay cambios en cuanto a la salida de la Cabalgata, que se producirá desde la estación de Renfe a las 17.00 horas.