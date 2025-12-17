Este miércoles en la Audiencia
Juzgan a tres varones por abusos sexuales a una mujer en El Pico de Badajoz
Tras presuntamente sufrir tocamientos, ella huyó y pasó la noche escondida en la zona hasta que llamó a la policía para que la auxiliara
En la Audiencia Provincial de Badajoz está previsto este miércoles el juicio contra tres hombres acusados de intentar abusar sexualmente de una mujer en El Pico del Guadiana. Los presuntos hechos ocurrieron la madrugada del 9 de septiembre de 2023 y la mujer, tras lograr huir, permaneció escondida toda la noche en la zona por miedo, hasta que por la mañana llamó a la Policía Nacional para que la auxiliaran.
Uno de los investigados fue quien supuestamente contactó con ella para contratar sus servicios sexuales, pero cuando la mujer se introdujo en su coche, en lugar de un solo varón había tres. Se trasladaron entonces hasta El Pico y, una vez allí, les requirió el dinero, que no le entregaron.
Fue en ese momento cuando supuestamente el hombre que había contactado con ella le realizó tocamientos, tras lo que la mujer consiguió huir y esconderse. Los tres acusados fueron detenidos días después y uno de ellos entró en prisión.
La fiscalía solicita para el presunto autor de los tocamientos una pena de 5 años de prisión y para los otros dos, 1 año de cárcel para cada uno. Además, reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a la mujer con 3.300 euros.
Las defensas, en manos de Cristina Ramos y Antonio Calzadilla, piden su absolución.
