El K-pop y el manga irrumpen en Iberocio 2025

Una Manga Zone. Un espacio específico dedicado a la cultura japonesa, el ocio alternativo y los videojuegos. Esta es la gran novedad de la 35º edición de Iberocio 2025, la Feria Ibérica de la Infancia y la Juventud, que volverá a celebrarse del 26 al 30 de diciembre en IFEBA con una programación renovada y ampliada.

En esta ocación la cultura del anime será la gran protagonista en un área de más de 1.200 metros cuadrados que reunirá propuestas vinculadas al manga, la ilustración digital y el mundo gamer. Este nuevo espacio contará con talleres creativos, pintura de figuras y personajes, juegos de mesa, consolas retro y actuales, photocalls temáticos, stands especializados y actividades participativas pensadas para jóvenes y familias.

La zona dispondrá además de un escenario propio con programación continua, donde se desarrollarán masterclass de ilustración digital, exhibiciones de bailes K-pop, concursos de cosplay y cosplay mascotas, así como encuentros con cosplayers profesionales y creadores de contenido. El viernes 26 por la tarde está prevista la presencia de Escardi, tiktoker, youtuber, actor de doblaje y humorista.

Torneos y competiciones

Dentro de la Manga Zone se concentrarán algunos de los eventos más destacados de la edición. Entre ellos figuran los torneos de Pokémon, que se celebrarán los días 27 y 28 de diciembre en las modalidades VGC y TCG. La participación requerirá inscripción previa a través de la web oficial de Iberocio y tendrá carácter solidario, con la aportación de un kilo de alimentos o un litro de leche.

También se celebrará el Torneo Internacional de Super Smash Bros Ultimate, los días 27 y 28 de diciembre, con un máximo de 128 participantes y formato de doble eliminación. El espacio acogerá además competiciones amateur, encuentros interclubes, charlas sobre esports, torneos secundarios y zonas de juego libre.

El martes 29 de diciembre tendrá lugar el concurso cosplay, abierto a participantes a partir de 6 años, mientras que el miércoles 30 se celebrará el concurso cosplay mascotas, en el que las mascotas deberán acudir disfrazadas con temática manga.

Espacios inclusivos y actividades especiales

Iberocio 2025 contará nuevamente con el espacio El Mundo de los Sentidos, un área multisensorial dirigida especialmente a niños con necesidades especiales. Este entorno estará equipado con elementos visuales, auditivos y sensoriales, como columnas de burbujas, fibras ópticas, proyecciones relajantes, piscina de espuma y columpios sensoriales, con acceso prioritario para personas con discapacidad acompañadas.

Entre las actividades especiales destaca un gran circuito profesional de slot multicarril, con más de 30 metros de longitud y seis carriles, que permitirá realizar competiciones cronometradas en un entorno ambientado en la velocidad y la aventura. A ello se suma un circuito exterior de karts de gasolina, un gran hinchable de obstáculos y una zona de camas elásticas.

El pabellón infantil, dirigido a niños de 1 a 9 años, ofrecerá talleres de circo, ciencia, manualidades, educación ambiental, ajedrez y cocina saludable, con la actividad Iberochef como una de las propuestas estrella. Dentro de este espacio se habilitará también una zona específica para niños de 1 a 4 años, atendida por monitores y equipada con actividades adaptadas como tiovivo, mini motos, piscina de pompas, mesas de arena o una gran cúpula de globos.

Por su parte, el pabellón juvenil, destinado a mayores de 9 años, incluirá actividades tecnológicas, consolas, realidad virtual, simuladores, talleres creativos y propuestas deportivas, además de la zona esports.

En torno a 40.000 visitantes

La organización estima que a lo largo de los cinco días de feria pasarán por Iberocio entre 32.000 y 40.000 visitantes, con una afluencia mayoritariamente familiar e infantil.

La feria se celebrará en en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El precio de la entrada general será de 2 euros, con bonos y tarifas reducidas para familias numerosas, personas desempleadas y otros colectivos. Los menores de un año y los mayores de 65 años accederán de forma gratuita.

Las entradas podrán adquirirse a partir del 15 de diciembre a través de la web, así como en las taquillas físicas del recinto. Para facilitar el acceso, se habilitarán líneas de transporte urbano y autobuses gratuitos desde las pedanías en varias jornadas del certamen.