¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? ATA Extremadura reclama "la consolidación de los negocios constituidos y la eliminación de burocracia"

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Restar burocracia y potenciar el Casco Antiguo

La presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, reclama al futuro Gobierno de la Junta de Extremadura varias medidas para los autónomos de la región. En concreto, pide que se les tenga en cuenta y que se "favorezca el inicio de actividades" de nuevos empresarios. De la misma forma, pone el acento en aquellos que ya han arrancado en sus empresas para acompañarlos: "Que se cuide por la consolidación de los negocios que ya están constituidos".

Carrera ha recordado la importante carga de procesos administrativos que soportan los trabajadores autónomos. De este modo, ha pedido que "se elimine burocracia" para hacer más sencilla la vida empresarial. "Que no nos entierren en papeles", explica.

Además, Candelaria Carrera también solicita medidas concretas para la ciudad de Badajoz. Sobre todo, un mayor cuidado para el barrio del Casco Antiguo. Lo pide porque, como afirma, "sigue siendo un reclamo importantísimo, sobre todo para los vecinos y vecinas de Portugal" y un polo de atracción turístico de la capital pacense.

La presidenta de ATA Extremadura pone estas tareas al próximo presidente o presidenta de la Junta de Extremadura a cuatro días de que se celebren las elecciones.