Una mesa redonda en Badajoz aborda la Navidad en la cocina tradicional extremeña

La Academia de Medicina de Extremadura, en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, organiza este jueves la mesa redonda ‘La Navidad en la cocina tradicional de Extremadura’, un encuentro dedicado a la gastronomía tradicional extremeña y su vinculación con las celebraciones navideñas.

La mesa redonda será impartida por Julio Yuste González, Enrique Campillo Álvarez y Celia Lucas García, miembros de la Cofradía Extremeña de Gastronomía, en el auditorio del icomBA.

El acto contará además con la interpretación de villancicos a cargo de la Agrupación de pulso y púa del Ateneo de Badajoz y la cantante María del Mar Mejías.

La entrada es gratuita.