Tras 45 días
La patrona de Badajoz regresará a su ermita el 23 de diciembre
La imagen de la Soledad fue trasladada a la iglesia de San Agustín el pasado 9 de noviembre por los trabajos de reparación de la puerta del templo, que ya están a punto de terminar
La Virgen de la Soledad regresará a su ermita el próximo 23 de diciembre. La imagen de la patrona de la Soledad permanece desde el pasado 9 de noviembre en la iglesia de San Agustín, a donde fue trasladada mientras se llevaban a cabo los trabajos de reparación de la puerta de su templo, que están a punto de finalizar.
La hermandad acaba de anunciar su vuelta la víspera de Nochebuena, a las 18.30 horas, tras 45 días fuera de la ermita, que ha estado cerrada al culto durante este tiempo.
Los trabajadores de la empresa Portón y Postigo han iniciado este martes los trabajos previos para la colocación definitiva de la puerta, que presentaba importantes desperfectos y urgía arreglar, para que el próximo martes todo esté listo para recibir a la Soledad.
La hermandad de la Soledad, que invita a hermanos y devotos a acompañar a la Virgen en su regreso a 'casa', ha agradecido a la parroquia de San Agustín su acogida durante este mes y medio y "su cariñoso trato".
