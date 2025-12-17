Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras 45 días

La patrona de Badajoz regresará a su ermita el 23 de diciembre

La imagen de la Soledad fue trasladada a la iglesia de San Agustín el pasado 9 de noviembre por los trabajos de reparación de la puerta del templo, que ya están a punto de terminar

Trabajos previos para colocar la puerta en la ermita de la Virgen de la Soledad de Badajoz.

Trabajos previos para colocar la puerta en la ermita de la Virgen de la Soledad de Badajoz. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Virgen de la Soledad regresará a su ermita el próximo 23 de diciembre. La imagen de la patrona de la Soledad permanece desde el pasado 9 de noviembre en la iglesia de San Agustín, a donde fue trasladada mientras se llevaban a cabo los trabajos de reparación de la puerta de su templo, que están a punto de finalizar.

La hermandad acaba de anunciar su vuelta la víspera de Nochebuena, a las 18.30 horas, tras 45 días fuera de la ermita, que ha estado cerrada al culto durante este tiempo.

Los trabajadores de la empresa Portón y Postigo han iniciado este martes los trabajos previos para la colocación definitiva de la puerta, que presentaba importantes desperfectos y urgía arreglar, para que el próximo martes todo esté listo para recibir a la Soledad.

La hermandad de la Soledad, que invita a hermanos y devotos a acompañar a la Virgen en su regreso a 'casa', ha agradecido a la parroquia de San Agustín su acogida durante este mes y medio y "su cariñoso trato".

