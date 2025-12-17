"Sin pena ni gloria": así cree que el PSOE de Badajoz que termina 2025 para el gobierno local

La convocatoria de elecciones autonómicas no ha modificado el calendario navideño de desayunos con los medios de comunicación para hacer balance del año que termina. Este miércoles lo ha hecho la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, quien valoró que 2025 pasa «sin pena ni gloria» en Badajoz, donde no se ha hecho «nada especial», debido a que el equipo de gobierno es «poco efectivo, ha copiado la inacción de la Junta de Extremadura y ha perdido la capacidad de protesta» con el Gobierno regional. Según la portavoz, no ha habido «impulso ni ambición ni un avance real y significativo» en Badajoz este año.

Todo lo que estaba pendiente de 2024 «sigue exactamente igual», afirmó. Con una excepción: la Galería de Fusileros, que se ha reabierto después de 26 meses cerrada, recordó, irónica. Como también están tardando los presupuestos de 2026, que aún no se han presentado, a punto de finalizar el año. Silvia González apuntó que los de 2024 se aprobaron en agosto de ese año y los de 2025 en abril. «Dijeron que este año no habría problemas, pues a la espera estamos». Según la concejala socialista, tal es la situación, que el alcalde debería plantearse «una crisis de gobierno» y cambiar las delegaciones «que no funcionen».

Retó al mismo tiempo al alcalde, el popular Ignacio Gragera, a que diga cómo va el grado de cumplimiento de su programa electoral, pues queda año y medio de legislatura. Citó el soterramiento de la autopista y la piscina de la margen derecha.

Desde el grupo socialista insisten en criticar la privatización de servicios municipales. El último, el mantenimiento de las calles, para el que se va a contratar a una empresa, que se suma a la grúa municipal.

El año del ‘basurazo’

En cuanto a los impuestos, según el PSOE, los ciudadanos se preguntan cómo es posible que se hayan subido «y pagando más que nunca por los servicios municipales, la ciudad está peor». Según la portavoz, 2025 será recordado como el año «del basurazo» y del «tarifazo» del agua. Recordó que su grupo ha pedido en el pleno el informe que sustenta la decisión de no rebajar el IBI en la misma medida que la nueva tasa de la basura. Habló también González de inseguridad y de la Policía Local, que está «bajo mínimos», motivo por el cual Badajoz no se puede incorporar al sistema Viogen (de seguimiento de los casos de violencia de género). Es «algo intolerable», dijo. Y los bomberos, «más de lo mismo», situación que supone «un riesgo real para la ciudadanía». Recordó González que el alcalde la acusó de «inconsciente e iletrada» cuando denunció este problema a raíz de lo ocurrido con los fuegos artificiales la noche de San Juan, que se retrasaron por un incendio en Cerro Gordo. «Ahora todo el mundo sabe que tenemos un problema real», defendió.

La portavoz socialista también se refirió al cierre de la calle Moreno Zancudo por desprendimientos en una fachada. «No es un hecho aislado, porque no es la primera vez que pasa, no es mala suerte, es la consecuencia de años de dejadez en el Casco Antiguo y de una política municipal más pendiente de la foto que de un mantenimiento real en la ciudad». «Creemos -indició- en que tenemos una de las alcazabas más grandes de Europa y probablemente de las más descuidadas y lo que sí tenemos con seguridad es el único Casco Antiguo de España que sigue pendiente de una rehabilitación integral».