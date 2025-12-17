Piden 8 años de cárcel para un acusado de violar a una conocida en el baño de un bar de Badajoz

Visto para sentencia. Así quedó este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una conocida en el cuarto de baño de un bar de la ciudad. Ambos habían mantenido un «tonteo» por Whatsapp durante un tiempo, un contacto que había finalizado 7 meses antes de los presuntos hechos, ocurridos la noche del 9 de abril de 2023, cuando los coincidieron en un establecimiento de hostelería.

La fiscalía solicita para él 8 años de prisión y que indemnice a la mujer con 12.000 euros, mientras que la defensa, en manos de Manuel González de Pereda, pide su absolución.

El ministerio público, en su informe final, sostuvo que, tras las pruebas practicadas durante el juicio, había quedado acreditado que no hubo consentimiento en ningún momento y que, por tanto, la denunciante había sido forzada por el acusado para mantener relaciones sexuales. La fiscalía considera que el testimonio de la víctima ha sido creíble, coherente y persistente desde que sucedieron los presuntos hechos, frente a las versiones «incorrectas y contradictorias» del procesado. Según la mujer, el hombre la siguió al baño y la penetró en contra su voluntad.

Caso Dani Alves

El relato del inculpado es completamente distinto. «Mi cliente no ha negado nunca que hubo relaciones sexuales y que fueron consentidas y lo ha mantenido hasta el final», aseguró su abogado. Esta parte mantiene que la mujer fue la que instó al procesado a que la siguiera al baño y que lo denunció por el miedo a que su marido supiera que lo había «engañado».

«No hay pruebas y sí existen dudas razonables», defendió González de Pereda, que apeló a que en este caso se aplique el principio ‘in dubio pro reo’ y se absuelva a su representado. En este sentido, el letrado aludió a la sentencia que exculpó al futbolista Dani Alves, que fue juzgado por hechos "similares tanto en tiempo como en pruebas", dijo.