Presos de Badajoz participan en el jubileo de los reclusos en Roma

Cuatro internos del centro penitenciario de Badajoz, acompañados por los dos capellanes de la prisión, por tres voluntarios que colaboran en la Pastoral Penitenciaria y otros tres funcionarios, han participado en el jubileo de los reclusos en Roma.

El viaje se ha realizado entre los días 12 y 14 de este mes de diciembre y se ha convertido en el último gran acto del Año Santo, al que han asistido unos 6.000 peregrinos procedentes de 90 países. Ha estado dirigido a los reclusos, sus familiares, los trabajadores de las prisiones, la policía y la Administración penitenciaria.

Isidro Luengo, uno de los capellanes del centro penitenciario de Badajoz, explica que esta experiencia les ha permitido celebrar con el Papa «esa esperanza que queremos vivir juntos con hermanos nuestros de todo el mundo, que comparten esta realidad dura y difícil de no tener libertad, pues no se trata de una libertad simplemente física o material, sino que es como la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto; no poder ‘hacer fiesta en el desierto’, disfrutando del amor de Dios que se manifiesta en nuestros seres queridos».

Regalo por Navidad

Como cada año por estas fechas, el equipo que trabaja en la Pastoral Penitenciaria tendrá un detalle "de cariño y acogida" con todos los internos de la prisión de Badajoz, que son alrededor de 530. Lo hacen con el ánimo de que puedan percibir «que el Señor no los abandona y que la Iglesia, comunidad de los cristianos, los sigue considerando nuestros hermanos les hacen un pequeño regalo a cada uno». Para ello, ha pedido ayuda a las distintas comunidades de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz y ha habilitado una cuenta corriente -ES54 2085 4500 7303 3324 2632-, donde los ciudadanos que lo deseen pueden realizar su donativo a favor de la Pastoral Penitenciaria.