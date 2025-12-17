Igualdad y educación
Tres centros educativos de Badajoz, entre los galardonados en los 'II Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista' de la Diputación
Los vídeos del Centro de Educación Especial Los Ángeles y los institutos Bárbara de Braganza y Nuestra Señora de Bótoa1 se encuentran entre los primeros puestos de las múltiples categorías
Este galardón pretende sensibilizar a la población más joven sobre la violencia de género
La Diputación de Badajoz ha anunciado esta mañana la resolución de los 'II Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista', dirigidos al alumnado de todos los centros educativos de la provincia. Entre los galardonados se encuentran tres centros de Badajoz: el Centro de Educación Especial Los Ángeles y los institutos Bárbara de Braganza y Nuestra Señora de Bótoa1.
Este galardón, que consta de cuatro categorías según el formato de los vídeos y el nivel de los cursos, pretende sensibilizar a la población más joven sobre la violencia de género. Las categorías I y II pertenecen a los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, y las categorías III y IV a Bachillerato y FP de Grado Medio y Superior. Además, la Categoría I está destinada a vídeos de menos de 1 minuto en formato vertical 9:16 dirigido a redes sociales, mientras que las categorías II y IV se dirigen a vídeos de entre 1 y 5 minutos en formato horizontal o vídeo estándar. En todas ellas podían participar grupos de entre 3 y 6 personas.
En la Categoría I, el primer premio es para el instituto Benazaire, de Herrera del Duque, con su proyecto 'Parece amor pero no lo es', mientras que el segundo recae en el Nuestra Señora de Bótoa1 con 'Derribando muros'.
En la Categoría II, el CEE Los Ángeles obtiene el primer premio, con 'Un día cualquiera' y el instituto Santiago Apóstol, de Almendralejo, el segundo puesto, con 'Los escalones del dolor'.
En la Categoría III, los dos grupos premiados proceden del instituto Bárbara de Braganza, obteniendo el primer galardón el vídeo ´El ascenso´ y el segundo ´Lo que ignoramos´.
Los premios de la Categoría IV han quedado desiertos en esta edición.
La cuantía de los premios es de 1.000 euros en metálico para los primeros clasificados de cada categoría y de 500 euros para los segundos, unas cantidades que suponen el doble de las otorgadas el año pasado.
