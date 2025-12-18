BCB y CBA cierran el 2025 inmersos en rachas opuestas

Realidades alternativas para los equipos pacenses que disputan la Tercera FEB. Vítaly La Mar BCB y CBA Spain despiden el 2025 este fin de semana situados en los polos opuestos de la tabla clasificatoria. Mientras que la escuadra que dirige Pablo Cuevas recibe al Baublock Gymnástica el sábado a las 19.00 en La Granadilla con el objetivo de marcharse de vacaciones líder de la clasificación, el conjunto académico se desplaza hasta la capital onubense como colista para medirse al Huelva Comercio el domingo a las 12.00.

Ambos equipos se enfrentaron la pasada jornada en el derbi pacense de la categoría, un choque en el que el CBA comenzó dominando y marchándose con una ventaja de 14-20. Reaccionarían los pacenses gracias al acierto de Adri Méndez y remontarían el resultado para cerrar el primer tiempo con siete puntos de ventaja.

El crecimiento del BCB continuó tras el descanso. El acierto ofensivo siguió creciendo y la defensa del CBA se vio incapacitada para parar a los hombres de ataque contrarios.

Finalmente, el BCB consiguió despegarse en el marcador y cerró el partido con un contundente 52-84, un resultado que refuerza la candidatura de los de Pablo Cuevas a obtener una plaza para pelear por el ascenso.