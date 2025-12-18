Los Bomberos de Badajoz se manifiestan: "Estamos en una situación límite"

Los bomberos de Badajoz se han concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz para denunciar la "situación límite" que vive el servicio por la falta de efectivos y la ausencia de una planificación adecuada de la plantilla. La protesta coincide con la celebración del pleno municipal y contó con una amplia participación de la plantilla que no se encontraba de guardia.

El representante sindical de CSIF en el Parque de Bomberos de Badajoz, Juan Antonio Márquez, ha explicado que el déficit de personal se arrastra desde hace meses y ha alcanzado niveles "alarmantes". "Llevamos medio año sin cumplir el mínimo que tenemos que estar, que son diez bomberos y un operador de comunicaciones", señala, antes de advertir de que "en los últimos meses la falta de personal es alarmante".

La mitad de efectivos de los mínimos exigidos

Según ha detallado, se ha llegado a situaciones extremas: "Hemos llegado hasta un día de cinco bomberos, sin mando ninguno y sin operador de comunicaciones. Entonces realmente son cuatro operativos para todo el término municipal de Badajoz, que es peligroso o no, lo siguiente". Márquez ha recordado que se trata del "segundo término municipal más grande de España", por lo que la falta de personal supone un riesgo tanto para los profesionales como para la ciudadanía. "En una situación límite, tanto para nosotros como para el ciudadano", subraya.

El representante sindical insistió en que la protesta busca "hacer un poquito visible esta falta de personal y que lo vea la gente", ya que, a su juicio, "la política de personal no es la adecuada" tampoco la "planificación de la plantilla". Aunque el ayuntamiento ha anunciado la convocatoria de 17 nuevas plazas, Márquez considera que la medida es insuficiente: "Van a sacar 17 plazas y aun así se van a quedar cortos".

Inicio de movilizaciones

Además, denuncia que la escasez de efectivos está provocando "un recorte de derechos". Lo asevera porque, no han podido "hacer formación porque no hay personal" y "se deniegan nuestros días de asuntos particulares". Esto, lo traducen en "un recorte de derechos". En su opinión, además de las 17 plazas anunciadas, "harían falta por lo menos otros quince más", lo que supondría "duplicar el número que está previsto".

Márquez también ha criticado que los bomberos no pudieran acceder en su totalidad al pleno municipal. "No nos han permitido estar en el pleno porque sabemos que hay menos sillas de las que normalmente, para que no pudiéramos estar nosotros allí", afirmaba minutos después de terminar la sesión plenaria del mes de diciembre. Así, ha advertido de que la movilización de este jueves "es el inicio de otras muchas" si no se toman medidas. "Si no se elabora un plan de aumento de plantilla, habrá más movilizaciones", avisa.

Merma de derechos

Por su parte, el bombero Carlos Agama explica que entre 45 y 50 efectivos acudieron al ayuntamiento, lo que supone "casi el 100 % de los bomberos" que no estaban de guardia. Aunque como afirmaba Márquez, solo había disponibles "cinco o seis sitios para poder entrar", puntualiza Agama. Algo que no entienden, ya que la actitud de este colectivo ha sido "siempre pacífica".

Adama ha señalado que, pese a mantener "buena sintonía" con la corporación municipal, los bomberos se sienten "un poquito abandonados políticamente". Dicen que siguen "estando en riesgo y seguimos sufriendo la merma de derechos laborales", lamenta. Entre otras cuestiones, denuncia la limitación de vacaciones y permisos, así como la imposición de jornadas extraordinarias. "Pretenden que hagamos 73 horas en la semana de feria", explicó, frente a la reducción horaria de la que disfrutan otros empleados municipales.

El bombero calificó de "gota que ha colmado el vaso" el nuevo cuadrante previsto para 2026. Como define, es "un cuadrante falseado, con datos falseados, y no estamos nada de acuerdo". En este sentido, añade que el factor determinante es que se les pone "en riesgo continuamente".

Aunque el alcalde y varios concejales se acercaron a hablar con los manifestantes, Agama asegura que no se adquirió "ningún compromiso". Lo único que han transmitido son "las 17 plazas que convocan", pero recuerda que la incorporación de estos efectivos "va a tardar". Hasta entonces se pregunta "¿Cómo se soporta el servicio este año? A costa de los trabajadores y de los derechos de los trabajadores", concluye.