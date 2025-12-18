Condenado a año y medio de prisión un joven por tráfico de drogas en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 1 año y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud a un joven que fue detenido por la Policía Nacional, tras intervenirle diversas cantidades de cocaína y MDMA.

La fiscalía solicitaba inicialmente 4 años de cárcel para él, pero tras un acuerdo con la defensa, en manos de José Duarte, la pena se ha rebajado considerablemente. Además, al cumplir los requisitos que exige la ley, no ingresará en prisión.

Los hechos por los que ha sido condenado ocurrieron el 21 de febrero de 2023 en la calle Alfonso XIII de Badajoz, cuando al percatarse de la presencia de un vehículo policial, el acusado se puso nervioso, tiró «algo» al suelo y comenzó a correr para tratar de huir. Los agentes lo interceptaron a pocos metros y comprobaron que lo que había arrojado era un porro de hachís.

Al cachearlo, encontraron en su riñonera distintos envoltorios de plástico con cocaína, MDMA y marihuana por valor de más de 1.000 euros. Además, le intervinieron un cuchillo de 6 centímetros de hoja con restos de hachís y 1.080 euros en metálico.