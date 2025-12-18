Todos los grupos del Ayuntamiento de Badajoz reclaman al Gobierno la segunda rotonda de Cerro Gordo

El pleno ordinario del mes de diciembre del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en la mañana de este jueves una moción conjunta por la que le "exigen al Gobierno de España la construcción urgente de la segunda glorieta en el Mirador de Cerro Gordo".

Esta petición ha sido promovida inicialmente por el Grupo Popular, pero el resto de grupos, PSOE, Vox y el concejal no adscrito, Carlos Pérez Romero, se han sumado a esta iniciativa. Tras este consenso ha sido el secretario del consistorio quien ha leído el texto de esta declaración institucional.

Reivindicación "sistemáticamente ignorada"

En la exposición de motivos, la moción que se ha aprobado recogía que el barrio "Cerro Gordo con más de 6.000 residentes es uno de los barrios más poblados de Badajoz" y desde hace años reclaman mejoras en los accesos al mismo. "Desde el año 2014, los vecinos vienen demandando la construcción de una segunda rotonda en la intersección próxima al barrio con la carretera nacional N-5 de Madrid a Portugal".

Los distintos grupos han señalado que es "una reivindicación legítima, necesaria y urgente que, pese a su evidente justificación, ha sido sistemáticamente ignorada por el Gobierno de España". El ayuntamiento ha reclamado mediante reiteradas mociones, escritos y reuniones esta infraestructura y ha instado al Gobierno a ejecutarla, ya que la consideran como una "infraestructura básica".

Desde 2018, cuando el Ministerio de Fomento iniciara los trámites para construir la rotonda han sido muchos los anuncios y pocos los avances. En 2022 se aprobó el expediente de información pública y el trazado definitiva. El proyecto se redactó y se entregó al Ministerio de Transportes que le dio el visto bueno, reservando una partida de 800.000 euros.

Tras ello, se anunció que las obras se licitarían a finales de 2024 o principios de 2025. El tiempo ha pasado y sigue sin publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Más necesidades

Además, en la declaración institucional la corporación reclama otra serie de necesidades al Gobierno. "Los vecinos de Cerro Gordo y de La Pilara que desean desplazarse a pie o en bicicleta (...) se ven obligados a circular por arcenes inexistentes o compartir espacio con el tráfico rodado", señala el documento. Esto supone un peligro para los ciudadanos porque se trata de una vía con una "alta densidad de tráfico".

El proyecto para la conexión peatonal y ciclista de ambos núcleos residenciales con el casco urbano ya se aprobó en 2023 y se avanzó que tendría un coste de 3,4 millones de euros. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró, entonces, que sacaría a concurso la redacción del proyecto de construcción una vez aprobado el trazado y, posteriormente, se ejecutarían las obras. "Otro anuncio vacío, otro compromiso roto, que deja a más de 7.200 vecinos" sin carril bici y acerado.

Asimismo, en el texto firmado por todos los concejales se recoge que la construcción de estas conexiones peatonales y por bicicleta "es una cuestión de seguridad vial", pero también de movilidad sostenible y de cohesión urbana.

De esta manera, han asegurado que los vecinos de los dos barrios y "del resto de Badajoz y pedanías merecen respeto", que se cumplan los compromisos adquiridos y que se ejecuten las inversiones aprobadas.

Por todo ello instan al Gobierno de España a "proceder de forma urgente e inmediata" a la licitación y ejecución de las obras para construir la segunda glorieta en Cerro Gordo; la tramitación, redacción del proyecto, la licitación y ejecución de las obras de la vía ciclista y peatonal en la BA-20; a dar respuesta formal e inmediata sobre el estado de los dos proyectos mencionados; y a dar traslado al presidente del Gobierno de España de todos los acuerdos adoptados en el pleno.