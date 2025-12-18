El influencer Larry Shy visita Badajoz: "Estoy deseando probar vuestro jamón"

El influencer americano Larry Shy ha visitado Badajoz.

La sorpresa para sus seguidores ha sido mayúscula al encontrarse a la conocida celebridad en la plaza de España de Badajoz, concretamente en los alrededores de la taberna Gambrinus. Poco después aparecía un vídeo en sus redes sociales con el árbol de Navidad y la catedral de fondo.

"Estamos aquí, la ciudad más poblada de Extremadura", comienza diciendo Shy. "He oído que la comida aquí es increíble, estoy deseando probar vuestro jamón".

"Vamos allá, Badajoz. Viva Extremadura", concluye.

Sus seguidores pacenses enloquecieron en los comentarios del vídeo. "Bienvenido a mi tierra y a mi ciudad", le dije María Jesús Borrachero. El también influencer le lanza un sencillo pero efectivo "te amo".

La publicación acumula ya 7.000 Me Gusta en Instagram.

Un amor por España de 197.000 seguidores

Larry Shy es un influencer y creador de contenido estadounidense que se ha hecho viral en España por su profunda pasión y admiración por el país, su cultura, su gastronomía y sus ciudades.

Originario de Michigan, se ha convertido en una figura conocida en las redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok. Larry suele mostrarse con un tono entusiasta y cercano, celebrando tanto los lugares que visita como el cariño de la gente con la que se encuentra.