¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Amnistía Internacional de Extremadura reclama blindar derechos como la vivienda, la diversidad o la ayuda humanitaria

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Defensa de los derechos humanos en la región

De cara a las próximas elecciones autonómicas, Amnistía Internacional en Extremadura ha trasladado al futuro Gobierno regional una batería de demandas centradas en la defensa de los derechos humanos. Así lo expresa su portavoz en la comunidad, Remedios Tierno, quien reclama que "el problema de la vivienda deje de serlo para tantas personas en la ciudad de Badajoz y en otros municipios". Para ello, apuntó a medidas concretas como "una contención de precios", la declaración de "zonas tensionadas" y una mayor atención a "las personas que sufren un desalojo", todo ello, subraya, "evitando el xenofobismo".

Entre las prioridades señaladas también figura la recuperación de derechos vinculados a la memoria democrática. "Pedimos que las familias de las víctimas recuperen sus derechos perdidos, mermados con la derogación de la Ley de Memoria e Historia", afirma Tierno. En el ámbito de las libertades civiles, la portavoz fue tajante al exigir que "los derechos LGTBI+ no sufran un retroceso" y que "el derecho al aborto no tenga nuevas trabas".

La atención a las víctimas de violencia sexual ocupa igualmente un lugar central en las reivindicaciones de la organización: "Las víctimas tienen que poder acudir a los centros de 24 horas de Badajoz y de otras ciudades", reclama. Así, insiste en que estos recursos deben estar "dotados de una atención interpersonal adecuada", además de contar con "atención telefónica" y garantizar que "las víctimas sean acogidas".

En materia sanitaria, Tierno defendió "el derecho a la salud" y pidió una reducción efectiva de las listas de espera. "Ponemos nuestro foco en la atención primaria", explica, añadiendo que "cuando pedimos una cita en atención primaria no debería llevarnos más de 24 horas".

Amnistía Internacional también alerta sobre la situación de la infancia migrante. "Niños y niñas que llegan a nuestras ciudades huyendo de tragedias terribles" y que, según recalca, necesitan "una corresponsabilidad entre las administraciones para poder atenderlos.

Por último, Tierno se refirió a la situación internacional, con mención expresa a Gaza. "No podemos ver todos los días esas imágenes tan desagradables y quedarnos solo en las palabras", advierte, reclamando que "la administración tenga un compromiso real" y "siga dotando de los recursos necesarios".

"En definitiva", se trata de que "todos los derechos de todas las personas, en todos los países del mundo, puedan realizarse y puedan disfrutarlos todas las personas".