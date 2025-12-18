Modas La Ele adelanta la llegada de los Reyes Magos para los niños del Hospital Materno Infantil

Parecían Melchor, Gaspar y Baltasar, pero eran Luisa Bravo ('Ele'), José Tinoco y Ana Infante, de la tienda de Badajoz 'Modas La Ele', que estaban cumpliendo su promesa. Hace un tiempo iniciaron una campaña de recogida de juguetes a favor de los niños del Hospital Materno Infantil y este miércoles han llevado a cabo la entrega, llenando sus plantas de sonrisas y felicidad.

Alrededor de unos 150 niños ingresados han recibido sus regalos. Pero no de parte de Modas La Ele. Un Rey Mago ha sido el encargado de entregar en mano a cada uno de ellos "esos juguetes que les han alegrado la cara y el día", señala Ele.

La iniciativa se ha llevado a cabo por todas las plantas y departamentos del Materno Infantil, incluido el Hospital de Día, urgencias y la unidad neonatal. En algunas de ellas, como Oncología, no se permitía el acceso por razones sanitarias. Esto no ha sido impedimento para Modas La Ele, que, a raíz de las coordinadoras de planta y trabajadores, han hecho llegar los regalos a sus pacientes.

"La sonrisa lo es todo"

Ele asegura que la iniciativa ha salido "a pedir de boca", así lo ha explicado, porque para ella "es imposible explicar las emociones que hemos sentido". "Ver la ilusión y la sonrisa con la que estos niños han vivido este momento con nosotros te llena de alegría y satisfacción", señala.

Según Ele, algunos niños estaban nerviosos, otros sorprendidos de ver a un Rey Mago a mitad de diciembre, pero tras unos minutos con ellos, siempre pasaba lo mismo: "La felicidad se apoderaba de todos. Tanto de los niños, que por un ratito se olvidaban de su enfermedad, como para nosotros, que viendo esas sonrisas se nos alteraban las emociones", subraya.

Sorpresa general

Los niños no han sido los únicos sorprendidos. Madres, padres y trabajadores del hospital han disfrutado durante esta iniciativa. Incluso las propias enfermeras no tenían conocimiento de ella. "Llegábamos a los pasillos y todos se sorprendían de ver al Rey Mago. Padres, madres, niños, enfermeras, coordinadoras... Solo sabían darnos palabras de agradecimiento. Y el agradecimiento es nuestro por dejarnos llevar a cabo esta actividad solidaria que tan felices nos ha hecho", señala Ele.

El equipo de Modas La Ele y voluntarios de la iniciativa en el Hospital Materno Infantil / La Crónica

Turno de los mayores

El próximo día 23 de diciembre le llega el turno a los mayores. Además de juguetes, los pacenses han donado perfumes, colonias, dinero y regalos para los usuarios de varias residencias de ancianos, y Modas La Ele se encargará de entregárselos en mano, esta vez acompañados por Papá Noel. "Nuestra intención no es solo entregarles los regalos. Es ir a pasar el día con ellos, que también necesitan alegría en estas fechas tan señaladas", explica Ele.

Desde Modas La Ele han transmitido su intención, "tras lo vivido y lo generado en los niños", de repetir la iniciativa en los años venideros.