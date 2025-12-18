El nuevo McDonalds de Badajoz ya está abierto

El nuevo McDonalds de Badajoz ya es una realidad. El largamente comentado local que estaban preparando en la avenida Segura Otaño ya ha abierto sus puertas.

Ubicado en el antiguo local de Sfera, el comienzo de las obras dio pie a que comenzara la rumorología entre los pacenses. Este diario pudo confirmar que se trataba de un restaurante de la cadena y, ahora que ya está abierto, esta alcanza los cuatro establecimientos en la capital pacense.

Desde la compañía aseguran que la llegada de este nuevo local se traduce, además, en la creación de 35 puestos de trabajo, "contribuyendo al impulso del empleo y la economía local".

Un local de casi 500 metros

El nuevo restaurante dispone de una superficie total de 486 metros cuadrados, con un aforo interior para 161 personas y una terraza con capacidad para 32 comensales.

Jose de Larriva, franquiciado del nuevo local, ha subrayado el valor del proyecto para la ciudad. “Para mí es un orgullo poder abrir este nuevo restaurante en Badajoz. Quiero agradecer al equipo por su esfuerzo y compromiso, porque gracias a ellos seguimos acercando la experiencia McDonald’s a nuestros clientes. Con este proyecto reafirmamos nuestra intención de contribuir al crecimiento del municipio, generando empleos de calidad y apoyando el desarrollo local”, ha señalado.