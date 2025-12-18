Cómo saber dónde me toca votar en Badajoz: consulta del censo paso a paso

Una de las preguntas más recurrentes en los días previos a unas elecciones es siempre la misma ¿dónde me toca votar? Aunque muchos ciudadanos creen tenerlo claro y acuden habitualmente al mismo colegio electoral, lo cierto es que cada convocatoria genera dudas y no son pocos los vecinos de Badajoz que el día de las urnas descubren que su lugar de votación ha cambiado.

Por este motivo, comprobar con antelación dónde corresponde votar es clave para evitar desplazamientos innecesarios, colas de última hora o incluso llegar al colegio electoral equivocado. Se trata de una consulta sencilla que puede hacerse en pocos minutos y que evita problemas el día de las elecciones.

Consulta online

La primera opción y la más conocida es la tarjeta censal que envía la Oficina del Censo Electoral al domicilio del votante. En este documento aparecen todos los datos necesarios para acudir a votar, como el colegio electoral asignado, la dirección exacta y la mesa correspondiente. Suele llegar por correo semanas antes de la cita electoral, aunque en algunos casos puede no recibirse o extraviarse.

Si no se tiene esa carta, no hay motivo de preocupación. Existe una alternativa rápida y segura a través de internet. El Instituto Nacional de Estadística permite consultar el censo electoral de forma online para saber exactamente dónde toca votar en Badajoz. Para acceder es necesario identificarse con certificado digital, DNI electrónico o mediante el sistema Cl@ve. Una vez dentro, el sistema muestra de forma clara el local de votación, junto con la sección y la mesa asignadas.

También se puede de forma presencial

Para quienes prefieren la atención presencial, también es posible acudir al Ayuntamiento de Badajoz o a las oficinas municipales de atención al ciudadano. Allí se puede consultar el censo electoral presentando el DNI y confirmar el lugar de votación. Esta opción resulta especialmente útil si se sospecha que puede haber algún error en los datos personales o en la dirección registrada.

Revisar esta información antes del día de las elecciones es especialmente importante para quienes se han mudado recientemente o han cambiado de domicilio dentro de la ciudad. Si se detecta algún fallo, existe la posibilidad de presentar una reclamación ante la Oficina del Censo Electoral dentro de los plazos establecidos, para que los datos queden correctamente actualizados.

Conviene además no dar por hecho que el colegio electoral será el mismo que en anteriores elecciones. En algunas convocatorias pueden producirse cambios por reorganización de mesas, aumento del número de votantes o motivos logísticos, como obras en edificios públicos. Por eso, comprobarlo evita errores de última hora.