21 artistas exponen en la sala Arte Joven de Badajoz

La galería Arte Joven acoge hasta el próximo 19 de enero una exposición colectiva de Navidad a favor de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz.

Cerca de cincuenta obras de gran valor, elaboradas por 21 artistas comprometidos con el arte, se podrán adquirir a un precio único. Esta exposición fomenta el regalo cultural en forma de obra de arte y la afición por el coleccionismo asequible y, a la par, colabora con una entidad que ayuda a las personas necesitadas con el alimento, como primera función del ser humano. La inauguración, que se celebrará este viernes a las 20.00 horas, contará con la actuación del músico José Mateus.

Los artistas que integran esta exposición son Adela Carranza, Antonio Alonso de Castañeda, Bimidio Cora. Carlos Corzo, Daniel Sprintz, Diego Algaba, Fran de la Cruz, Francisco Sánchez, JAM Montoya, Jorge Juan Espino, Jose Luis Hinchado, José Macias González, José Sánchez, Paulette, Juan Gamino, Luis Piris, Miguel Angel Ruiz Sanz, Quiny de los Placeres, Ramón de Arc, Naquel Sanz, Yolanda Amigo y Zacarias Calzado.

La entrada es libre y gratuita.