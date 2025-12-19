Adiós a las salpicaduras y el traqueteo: la plaza más céntrica de Badajoz y varias calles renuevan el pavimento

Días como el de hoy de lluvia incesante, pasear o simplemente dirigirse caminando a cualquier destino en el Casco Antiguo de Badajoz por algunas de sus calles supone tener que ir constantemente mirando el suelo, no solo para evitar los charcos, sino para intentar no pisar alguna baldosa suelta que provoque una explosión de salpicaduras que empapen de líquido negruzco el calzado y los bajos de los pantalones. Por si alguien no lo ha probado, esas manchas no se quitan.

Para acabar con este problema, el ayuntamiento pacense acaba de sacar a licitación dos obras que suman más de 570.000 euros, con cargo al Plan de Inversiones de Grandes Ciudades, que la Diputación de Badajoz dota con un millón de euros. Son muchas más las calles que urgen una reparación de su pavimento pero, de momento, se va a intentar solucionar en la plaza más céntrica y transitada y en varias calles que salen de la plaza de España. Todas las vías en las que se va a actuar ahora para renovar su pavimento son de plataforma única, es decir, están al mismo nivel la calzada y las aceras.

Dos de los cuatro laterales

En concreto, una de las obras que se acaba de licitar es para renovar el pavimento de dos de los cuatro laterales del paseo de San Francisco y la calle Vasco Núñez, que es la que baja desde la esquina de Hacienda hacia Menacho hasta la plaza de Portugal. La partida para esta actuación asciende a 206.000 euros y el plazo de ejecución, una vez que se adjudique la obra y se firme el contrato, es de 4 meses. En San Francisco no se va a renovar el pavimento de los viales de todo el perímetro, solo el lateral de Cajalmendralejo y Hacienda y el de la cafetería Altai hasta la calle Guardia Civil. Los laterales del López de Ayala y del supermercado Día no se tocarán.

Las obras consisten básicamente en la reparación de los pavimentos existentes, sustituyendo la zona de calzada con adoquín de granito.

La segunda obra que se va a acometer es la de renovación del pavimento de las calles Muñoz Torrero, Felipe Checa y Meléndez Valdés. El presupuesto para las tres, con cargo al mismo plan que la obra anterior, es de 366.000 euros y, el plazo de ejecución, de 6 meses.

En este caso, los trabajos consisten básicamente en la reparación de los pavimentos existentes, de manera que se levantarán integralmente para colocar baldosas de granito de dimensiones 60x40x8 centímetros. Para ello se ejecutará la demolición de los pavimentos, se retirará el pavimento de granito existente, incluso el mortero y solera de hormigón. Una vez que se limpien los ripios, se hará el rasanteo con zahorras y hormigón, así como la colocación de encintados en la zona central con mármol color rosa.

En la calle Felipe Checa se aprovechará esta obra para sustituir además la red de abastecimiento, una actuación que el ayuntamiento considera necesaria.