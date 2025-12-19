Amigos de Badajoz quiere erigir un monumento al Carnaval de Badajoz

La asociación Amigos de Badajoz ha dado los primeros pasos para promover la creación de un monumento dedicado al Carnaval de Badajoz, una iniciativa que aspira a convertirse en un nuevo símbolo urbano de la ciudad.

El proyecto tiene su origen en el trabajo conjunto que desde hace tiempo vienen desarrollando miembros de Amigos de Badajoz vinculados al carnaval con el escultor Pablo Lapeña, un artista especialmente interesado en plasmar la esencia de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. Tras un periodo en el que la idea quedó aparcada, la propuesta ha sido retomada recientemente “con más fuerza”, según explican desde la asociación.

Ya hay reuniones

En las últimas semanas se han mantenido contactos y reuniones con numerosos colectivos del carnaval pacense, entre ellos la Falcap, murgas, comparsas, grupos de artefactos y agrupaciones menores, con el objetivo de recoger impresiones, sumar apoyos y dar forma definitiva al proyecto. La primera reunión conjunta tuvo lugar esta misma semana y contó con la participación de representantes de la mayoría de asociaciones implicadas.

La propuesta va mucho más allá de un simple recuerdo simbólico. La intención es levantar un conjunto escultórico de gran formato, “un monumento enorme”, que represente el espíritu, la creatividad y el carácter popular del Carnaval de Badajoz. “No hablamos de una placa ni de un busto, sino de un nuevo monumento para la ciudad”, subrayan los promotores.

La financiación se plantea a través de un modelo de crowdfunding, complementado con contactos institucionales con el Ayuntamiento y otras administraciones, aunque desde la organización insisten en el carácter apolítico de la iniciativa. “Es un proyecto solidario, de carnavaleros para carnavaleros, abierto a toda la ciudadanía”, destacan. Lo asemejan a lo que ya ocurrió con la recuperación de la campana de la torre de Espantaperros.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase inicial, centrada en la difusión de la idea y en la creación de una comisión integrada por distintas asociaciones para coordinar los próximos pasos. En las próximas semanas se espera avanzar en la presentación pública de la propuesta y en la recogida formal de apoyos dentro del mundo del Carnaval.

Desde Amigos de Badajoz confían en que la iniciativa sea bien acogida y en que Badajoz pueda contar en un futuro cercano con un monumento que rinda homenaje permanente a una de sus celebraciones más emblemáticas.