Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados autonómicas 2026Resultados BadajozResultados Cáceres21D: Elecciones en Extremadura
instagram

Concierto

Busker String Quartet lleva el universo de Harry Potter a Fundación CB

Este viernes a las 19.30 horas

Cartel del concierto de Harry Potter en Fundación CB

Cartel del concierto de Harry Potter en Fundación CB / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El grupo musical Busker String Quartet interpretará este viernes a partir de las 19.30 horas en la sede de Fundación CB las canciones más famosas de la banda sonora de la saga de películas de Harry Potter.

Los hechizos, la música y la nostalgia se unirán en un concierto apto para toda la familia, en el que el ambiente será envuelto con misterio, magia y mucho encanto.

Busker String Quartet surge en 2015 en Badajoz, cuando cuatro músicos del Conservatorio Superior de Música deciden formar un cuarteto de cuerdas para tocar en las calles de la ciudad. El grupo está formado por David González y Alfredo Reyes al violín, José Luis Moreno a la viola y Fernando Arce al violonchelo.

La entrada es libre y gratita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
  2. Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago
  3. Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
  4. La lluvia anega garajes y provoca grandes balsas de agua en Badajoz
  5. Badajoz dejará de aplicar descuentos en el autobús urbano el 1 de enero
  6. Un rayo obliga a cancelar los vuelos entre Barcelona y Badajoz
  7. Estanco72, grupo musical de Badajoz: «En la música todo llega si te esfuerzas lo suficiente»
  8. Los bomberos de Badajoz se manifiestan: 'Estamos en una situación límite

La coalición regionalista JXEL denuncia el "bochorno" de una "política manchada" en Extremadura

La coalición regionalista JXEL denuncia el "bochorno" de una "política manchada" en Extremadura

La Princesa de Leonor cumple su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio

La Escuela de Música de Monesterio ofrece una audición fin de trimestre en el auditorio Municipal de Monesterio

La Escuela de Música de Monesterio ofrece una audición fin de trimestre en el auditorio Municipal de Monesterio

Tres magistrados conservadores del Supremo estudiarán el 15 de enero si excarcelan a Ábalos

Tres magistrados conservadores del Supremo estudiarán el 15 de enero si excarcelan a Ábalos

Guardiola cierra campaña de gira por Extremadura, sin un gran mitin y con un aviso: la democracia está "en peligro" cuando se roban votos

Guardiola cierra campaña de gira por Extremadura, sin un gran mitin y con un aviso: la democracia está "en peligro" cuando se roban votos

Sánchez se felicita de su primer semestre con una secretaría de organización donde nadie ha robado nada

21 artistas exponen en la sala Arte Joven de Badajoz

21 artistas exponen en la sala Arte Joven de Badajoz

Busker String Quartet lleva el universo de Harry Potter a Fundación CB

Busker String Quartet lleva el universo de Harry Potter a Fundación CB
Tracking Pixel Contents