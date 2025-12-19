Busker String Quartet lleva el universo de Harry Potter a Fundación CB

El grupo musical Busker String Quartet interpretará este viernes a partir de las 19.30 horas en la sede de Fundación CB las canciones más famosas de la banda sonora de la saga de películas de Harry Potter.

Los hechizos, la música y la nostalgia se unirán en un concierto apto para toda la familia, en el que el ambiente será envuelto con misterio, magia y mucho encanto.

Busker String Quartet surge en 2015 en Badajoz, cuando cuatro músicos del Conservatorio Superior de Música deciden formar un cuarteto de cuerdas para tocar en las calles de la ciudad. El grupo está formado por David González y Alfredo Reyes al violín, José Luis Moreno a la viola y Fernando Arce al violonchelo.

La entrada es libre y gratita.