Condenado en Badajoz un hombre de 82 años por realizar tocamientos a una conocida

Dos años de prisión y el pago de una indemnización de 5.000 euros a la víctima. Es la pena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a un hombre de 82 años por realizar tocamientos en partes íntimas a una mujer a la que conocía por residir en la misma población y con la que no tenía ningún tipo de relación sentimental.

Tras el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, el tribunal dictó este jueves sentencia de conformidad por la que lo condena como autor de un delito continuado de agresión sexual.

El ministerio público solicitaba inicialmente 5 años de cárcel, pena que se ha rebajado al aplicar la eximente incompleta de anomalías psíquicas -cuando sucedieron los hechos, en mayo de 2023, el acusado padecía una grave adicción al alcohol- y la atenuante de reparación del daño.

Además de la pena privativa de libertad, la Audiencia le ha impuesto la medida de libertad vigilada durante 2 años y 8 meses, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio y acercarse a menos de 1.000 metros del domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la víctima durante el mismo periodo de tiempo. También tendrá que someterse a un tratamiento médico.

Su defensa, Manuel Villalón, declinó hacer declaraciones sobre el caso. En la Sala, el abogado sí avanzó que, en vía de ejecución de la sentencia, solicitará que se suspenda la pena de privativa de libertad a su representado y no ingrese en prisión.