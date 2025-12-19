Cuentacuentos para aprender inglés en Fundación CB.

La sede de la Fundación CB, ubicada en la calle Montesinos número 22, acogerá el próximo lunes 22 a las 18.00 horas la actividad infantil ‘Gina Ginger and the Christmas Fairy!’.

Se trata de un cuentacuentos que narra la historia de Gina, una niña que está muy impaciente porque quiere colgar ya toda la decoración navideña. A falta de 7 días, el Hada de la Navidad le explica a la pequeña que el tiempo pasa muy deprisa cuando te lo pasas bien. Por esta razón, durante los días previos a la Nochebuena, Gina y el Hada se divierten preparándolo todo para el gran día de Navidad.

La actividad es gratuita y tendrá una duración de una hora.