El Desayuno Artefactero vuelve el 11 de enero como antesala del Carnaval de Badajoz 2026

El mundo del artefacto de Badajoz volverá a reunirse el próximo 11 de enero de 2026 con la celebración del II Desayuno Artefactero. Esta cita nació el pasado año con el objetivo de estrechar lazos entre los distintos grupos. Tras el éxito de su primera edición, se consolida como antesala del Carnaval. Así lo explica Sara García, una de las organizadoras, quien reconoce que la iniciativa surgió casi de manera natural: "La idea del desayuno surge mientras estábamos con el proyecto de 2025, pensamos que era una manera de acercarnos al resto de grupos a que nos conociesen y conocerlos a ellos también", explica. En 2025 ella participó por primera vez con su grupo, el Arte-Facto, y querían estrechar lazos entre el resto de participantes en esta categoría carnavalera.

Según García, el principal propósito era "echar una mañana con el resto de compañeros y ponernos caras, porque muchos entre nosotros no nos conocíamos", apostando por un formato sencillo y cercano. De ahí que se optara por un desayuno: "Decidimos que fuese un desayuno porque al final era echar un ratito para luego poder seguir trabajando". La experiencia fue tan positiva que no hubo dudas sobre su continuidad. "Nos gustó bastante el rato que estuvimos con los compañeros", señala, por ello han decidido continuar con la iniciativa.

Próxima cita el 11 de enero

La segunda edición ya tiene fecha marcada en el calendario. "El segundo desayuno artefactero lo vamos a celebrar el 11 de enero de 2026, dentro de menos de un mes", avanza la organizadora. Sobre lo que supone este evento para el mundo del Artefacto, García se muestra prudente: "Nosotros tampoco vamos a inventar nada. Para el resto de participantes de artefacto no sé lo que supondrá, pero para nosotros supone echar un ratito más que agradable".

Además, el encuentro sirve para ir entrando en ambiente carnavalero. "También es como una manera de ir calentando motores de cara al Carnaval", apunta. En cuanto a la participación, el deseo es claro: "A nosotros nos gustaría que vinieran todos los compañeros de artefactos en la medida de lo posible" y subraya que no se exige una presencia prolongada: "Todo el que pueda venir, aunque sea un ratito", dice que serán bien recibidos.

La organizadora recuerda con naturalidad cómo fue la primera edición: "El año pasado hubo gente que vino, se tomó un café, se comió un par de churritos y se fue a seguir trabajando con su artefacto. A nosotros con eso nos vale".

Café, churros, migas y chocolate

El formato se repetirá prácticamente sin cambios. "El evento va a ser igual que el año pasado", explica García, detallando que habrá "cafecito, churro, chocolate, migas, es la previsión". La organización ya trabaja con los colaboradores para que todo esté listo. "Vamos a intentar que sea igual. Vamos a poner todo a nuestra parte y esperamos echar un rato muy agradable con nuestros compis".

Con el Carnaval cada vez más cerca, el Desayuno Artefactero se celebrará en el local del Arte-Facto, en la calle Nevero doce, en el polígono industrial El Nevero y se presenta como una pausa necesaria antes del sprint final. "Ya queda muy poquito para Carnaval, entonces ya está como la recta final", concluye Sara García, quien defiende el valor de reunirse: "Está bien juntarse un domingo y coger fuerzas para darle ya el último empujón a los proyectos de Carnaval, que ya lo tendremos a la vuelta de la esquina".